Sporting | Jony: «El único sitio en el que he sido feliz jugando es el Sporting»

Jony posa para EL COMERCIO en El Molinón. / ARNALDO GARCÍA El extremo habla de su regreso al conjunto rojiblanco en una entrevista con EL COMERCIO en El Molinón JAVIER BARRIO Gijón Jueves, 25 enero 2018, 20:26

Jony Rodríguez (Cangas del Narcea, 1991) habla de su regreso al Sporting en una entrevista con EL COMERCIO en Estadio de El Molinón donde este domingo podría estrenarse esta temporada como titular.

-¿Sintió vértigo cuando se le planteó la opción de volver?

-Tuve mil conversaciones con mis amigos, que encima son muy del Sporting, aunque hay algunos del Oviedo (sonríe), pero la mayoría son del Sporting. Por primera vez en la historia llegaron a un acuerdo en que era algo arriesgado. Que tenía más que perder que ganar. Me había ido cumpliendo todos los objetivos propuestos por el equipo. Era una apuesta arriesgada, pero siempre dije que era un tío atrevido, con valor, y cuando hice la carta de despedida dije que siempre estaría abierto a volver. La gente piensa que eso se dice por cumplir, pero lo decía totalmente convencido y siendo consciente de ello. Estoy contentísimo de volver a casa y espero que me vaya igual de bien que cuando me fui.

-¿Se lo pensó dos veces por el riesgo que entrañaba?

-No. Se lo digo con sinceridad. Fuera de España no iba a salir. Fui padre hace poco y tenía que pensar más allá de mí porque tengo una familia detrás. No era el momento de irme. El Málaga no quería que fuera a equipos que estuvieran luchando por el mismo objetivo que él y yo quería irme a un sitio donde fuese feliz. Llevaba años pasándolo mal. El único sitio en el que he sido feliz jugando al fútbol y disfrutando de verdad fui aquí. Luché por ello hasta que lo conseguí.

-Ha forzado mucho por venir, sin importarle que se le cambie la clasificación a jugador de Segunda.

-No creo. No soy un futbolista de 'alto standing'. Me considero, dentro del gremio, un obrero. Hay clases y clases de futbolistas. No se me bajan los pantalones por volver a Segunda porque voy a estar en mi equipo y seré feliz. Es lo que menos me preocupa. Sé que hay gente que piensa que bajando una categoría pierdes prestigio, pero estoy donde quiero. He sido muy feliz y espero volver a serlo. Ahora lo soy.

