El Tribunal Superior da la razón al Sporting en el litigio con los ayudantes de Abelardo Iñaki Tejada e Isidro Fernández, tras la vista que tuvo lugar en junio para llegar a un acuerdo. / J. PETEIRO Reduce de 1,5 millones a 316.500 euros la cantidad que fijó el juzgado de Primera Instancia para indemnizar a Iñaki Tejada, Gerardo Ruiz e Isidro Fernández JAVIER BARRIO GIJÓN. Miércoles, 24 enero 2018, 02:30

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias falló ayer en el litigio que enfrenta al Real Sporting de Gijón con Iñaki Tejada, Gerardo Ruiz e Isidro Fernández, miembros del cuerpo técnico del Real Sporting de Gijón con Abelardo hasta hace un año, y lo hizo para estimar el recurso que el club había interpuesto contra la sentencia que le condenaba a pagar una cantidad cercana a los 1,5 millones de euros. Contra ella cabe un recurso de casación ante el Supremo, que los asesores jurídicos de los técnicos estudiarán en estos diez días hábiles que se abren de plazo desde mañana.

El club ha trasladado a la Liga una consulta para ver la repercusión de este retorno en el tope salarial

La sentencia fue recogida ayer con satisfacción en el Real Sporting de Gijón por la importante merma de las cantidades a las que había sido condenado en el mes de septiembre, en el Juzgado de lo Social número 4 de Gijón. En el caso de Isidro Fernández, por ejemplo, con una estimación «parcial» del recurso, pasará de 292.000 euros a 38.500. Y, con respecto a Iñaki Tejada y Gerardo Ruiz, con una estimación «total», las cantidades se reducirán de los 675.000 y 540.000 euros que solicitaban, respectivamente, a los 139.000 que estima el fallo que percibirán cada uno. Entre los tres, unos 316.500, por los 1,5 que sus asesores jurídicos consideraban inicialmente que les correspondían por su antigüedad en el club, las cantidades adeudadas y la indemnización por despido improcedente.

Los asesores legales de los técnicos, que defienden Nacho Buylla y Pablo Díez, manifestaron disconformidad con el fallo, al entender, el primero, que la sentencia no estaba lo suficientemente razonada ni se clarificaba el porqué de las cantidades que se exponen ahora para compensar a los técnicos. En ese sentido, en las próximas horas estudiarán los pormenores de presentar el recurso.

Si no dan el paso, el Real Sporting de Gijón que está representado por el abogado Iván Suárez, recuperaría una cantidad cercana a 1,2 millones de euros, puesto que para recurrir la sentencia inicial se vio obligado a depositar en la jurisdicción social una cantidad aproximada de 1,5 millones por las cantidades que se le demandaban. En ese sentido, el club ya ha hecho una consulta a la Liga, informando a la patronal de que este es un ingreso con el que no contaba, para que repercuta en el tope salarial para este mercado de invierno, que podría subir, aunque no se sabe con exactitud cuánto hasta que la Liga se pronuncie. «El resultado de esta sentencia afectará a los ingresos del club y al tope salarial», confirmó Ramón de Santiago en una entrevista concedida en la Rpa.

