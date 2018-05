Sporting | «La lesión ha sido el momento más duro de mi carrera», reconoce Álex López

Álex López regresó este domingo a la competición tras más de una vuelta fuera del Sporting. En ese sentido, el centrocampista gallego reconoció que «diría que ha sido el momento más duro de mi carrera; nunca me había pasado», explicando sobre su lesión que «tenía una lumbalgia que me afectó al nervio ciático, pero ya estoy bien y no noto nada». El ferrolano prosiguió recordando que «todo ha sido una montaña rusa, con el cambio de entrenador y la dinámica del equipo, y mi temporada ha sido muy atípica, empezando ya por la pretemporada, que me penalizó».

A nivel global y de cara al partido del sábado en Zaragoza (18 horas), Álex López insistió en que «estamos en una dinámica muy positiva, pero tenemos que tener claro que es una temporada muy difícil y que el objetivo depende de que sigamos igual. No existen cuentas, ni nada de eso». Pero, concluyó, «estamos preparados para lo que sea».

Santos, al margen

Por otra parte, Michael Santos prosiguió esta mañana con su trabajo al margen del grupo. Las sensaciones son positivas y, en ese sentido, el uruguayo aumentó la carga de trabajo en el campo número 1, donde realizó conducciones y trabajó con el balón. La intención de los médicos es seguir con ese aumento del trabajo y que Santos vaya reintegrándose al grupo a lo largo de la semana.

