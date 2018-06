Sporting a la lucha

El tiempo de la segunda oportunidad y de la irregularidad con remedio expiró. Esta noche, con el José Zorrilla bullendo contra el Sporting, irascible como un volcán, la tropa de Rubén Baraja se zambulle en el 'play off'. Tierra para un solo superviviente. En esa inmersión iniciará su ser o no ser en un formato de competición -a cuatro partidos para los dos más atinados y que emitirá su último episodio el próximo sábado 16 de junio- en el que suele subsistir el más fuerte. No tiene por qué ser necesariamente el más dotado con la pelota, el talentoso. Sí el más calculador y solvente en las áreas. El más astuto. El menos nervioso. El camaleónico.

¿Las reglas? Dos eliminatorias, dos partidos en cada una. Un gol a domicilio, cianuro en vena para el de casa. Otorga un valor doble para el forastero. Luego están esos pequeños incentivos que ofrece la clasificación para un contendiente como el Sporting. Al menos ante el Valladolid, la primera amenaza. Si no se resuelve la discusión en estos 180 minutos de eliminatoria, con prórroga incluida -no penaltis-, perdurará el mejor clasificado en el curso regular. Así de resbaladizo es el terreno que pisa el Sporting, dispuesto a tomar la delantera en este iniciático asalto frente a los pucelanos. Importantísimo marcar, más todavía no derrapar de atrás.

Llega el Sporting a Zorrilla como un bulto sospechoso, incómodo desde Córdoba. No resultó un final de temporada cosmético para los rojiblancos, aunque se diera por sentado que el equipo iba al Arcángel con el freno de mano puesto y muchas reservas. Contra esto, el grupo ha sufrido un proceso catártico en tres días. Y Baraja tiene plena confianza en que los ajustes que ha realizado en el motor del equipo, a la chita callando algunos -en entrenamientos de semana-, más visibles otros -en partidos-, darán como resultado un grupo más fresco. Calavera, que se disputa el puesto con Lora, no ha participado en las dos últimas citas. Sergio descansó en Córdoba. Y Rubén García y Jony, salvo por un puñado de minutos en el tramo final del choque en el Arcángel, también. Artillería pesada en la reserva.

Compacto, espartano y vertical

La descarga perfecta se quebró, no obstante, con la baja de Álex Pérez, quien vio la quinta tarjeta amarilla el pasado fin de semana. Ahí, junto al italiano Federico Barba, calzará Baraja a Juan Rodríguez. Prácticamente toda la temporada ha estado el gallego en la dinámica del primer equipo, correcto y cumplidor en los ocho partidos que ha disputado durante la temporada. Lo de hoy, no obstante, será un reto de mayor altura, agigantado por la amenaza de Jaime Mata, un delantero de siempre que ha florecido en su madurez (tiene 29 años).

La cartelera del espectáculo le asigna 33 goles este curso. Casi nada. Por su remate, sus recursos dentro del área y los balones que escupe para las incorporaciones de sus compañeros, pasa la ofensiva del Valladolid, mejor atornillado con Sergio González. El técnico catalán, rival de Baraja con botas durante mucho tiempo, ha procurado solidez defensiva y orden por donde antes corría el aire libremente. El momento de Óscar Plano y de Toni promete preocupación. Contra esto, Baraja envidará con todo, retornando a los orígenes del mejor Sporting de esta temporada. El mismo grupo compacto, espartano en el doble pivote, y que se embala por la banda izquierda. Con Jony, su futbolista más decisivo. Y que pincha arriba: Santos para el gol. Un grupo por un sueño. Suena la campana. Sporting a la lucha, batalla sin cesar...

Síguenos en: