Sporting | «El equipo ha perdido la identidad» El sportinguismo apuesta por mantener la calma, recuperar la confianza y elevar la competitividad sin balón para enterrar el bache de resultadosRepresentantes de la afición y extécnicos exponen su desazón ante el rumbo rojiblanco I. ÁLVAREZ GIJÓN. Martes, 21 noviembre 2017, 16:45

La primera derrota de la temporada en El Molinón y especialmente la forma en la que se produjo ha generado entre la afición del Sporting una sensación de desazón envuelta por el recelo sobre la fiabilidad del equipo para completar el rápido regreso a Primera que todos desean. Ocho jornadas después, el conjunto rojiblanco volvió a verse descabalgado de las seis codiciadas primeras posiciones de la clasificación y las dudas mostradas en las dos últimas semanas en su feudo han alimentado la incertidumbre sobre el rumbo del equipo que dirige Paco Herrera.

«El equipo va de más a menos y ha perdido la identidad que tenía a principio de temporada. Ahora empiezan las dudas porque antes no recibías goles y eso crea inseguridad», analiza el exentrenador rojiblanco Carlos García Cuervo, que indica que si a los gijoneses les falta fluidez ofensiva deben compensarlo provocando «que el rival no juegue cómodo como en los últimos partidos en El Molinón». «No sabemos a qué jugamos o a qué queremos jugar», apostilla contundente el presidente de UNIPES, Víctor Sánchez, que cree que «está claro que falta intensidad en el campo».

«Tiempo hay y también hay que ver que si hubiésemos ganado al Cádiz estaríamos segundos, pero o hay un cambio radical o va a ser complicado ascender», profundiza sin obviar la necesidad de encarar un período de análisis y autocrítica tras un duelo en el que Paco Herrera puso en liza una alineación sin futbolistas del Principado. «Se jugó sin ningún asturiano en un equipo en el que Mareo debería ser santo y seña. Me duele decirlo, pero empiezo a ver que no es así. A partir de ahí pueden mal o bien las cosas, pero no es el caso y e l Sporting no es el reconocible», apunta José Manuel Díaz Novoa, que habla con admiración de la importancia que el Athletic concede a Lezama y pese a ocupar durante ocho temporadas el banquillo local de El Molinón guarda distancia e indica que «no me atrevería a dar consejos al entrenador».

Alguien que estuvo a sus órdenes como el exlateral Arturo, que no oculta que «las cosas no están saliendo como los jugadores y el cuerpo técnico seguramente esperaban», pero recuerda que es «momento de tener tranquilidad». Una calma que, considera, sabrá mantener el encargado de dirigir el conjunto rojiblanco en un momento en el que los jugadores no deben mostrar «mucha confianza» en sus capacidades. «Herrera se ha visto en situaciones como esta en mil ocasiones, pero fichar por el Sporting aprieta», sostiene el exzaguero gijonés, que cree que la ausencia de Sergio «se nota, por desgracia, demasiado».

«Al final, estoy convencido de que el Sporting va a estar ahí», apostilla con un optimismo que comparte con el exciclista Carlos Barredo, siempre atento a la actualidad de su querido Sporting. «Creo en este equipo por lo que mostró en las primeras jornadas. El problema es que quizás ahora mismo está en mala dinámica y por ese contagio cuesta un poco más que algunos jugadores asuman la responsabilidad», argumenta el deportista gijonés, convencido de que «en el alto rendimiento lo que marca las diferencias es cómo se levanta uno después de una caída». Cree que los sportinguistas lograrán reponerse de los reveses sufridos en las últimas jornadas «si se hace un buen análisis de los errores que se están cometiendo» y le ayudará también a ello el apoyo de la afición.

«El club ha puesto todo de su parte para tener el mejor proyecto, la afición como siempre está acompañando al equipo», indica el presidente de la Federación de Peñas Sportinguistas, Jorge Guerrero, que considera que la actual «no es una situación complicada». «Ni mucho menos, pero todos tenemos las expectativas muy altas y eso a lo mejor está condicionando», apostilla sobre un rol de favorito que también reconoce el concejal de Deportes de la ciudad, Jesús Martínez Salvador, que recuerda la necesidad de refrendarlo sobre el campo. Aunque apenas se ha consumido el primer tercio de campeonato, García Cuervo alerta sobre la necesidad de cambiar ya el rumbo: «Si no cambias pronto, puedes entrar en una dinámica peligrosa».

