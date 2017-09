Sporting Sporting | Mariño: «Queremos tener los partidos más controlados» El guardameta asegura que al Sporting le falta «correr con la pelota y no detrás de ella» ANDRÉS MAESE Gijón Jueves, 28 septiembre 2017, 13:56

Hay errores que corregir. Así es como se toma la semana el Sporting antes de enfrentarse a Osasuna. Al menos Diego Mariño asumió que "el otro día no estuvimos del todo finos con la pelota. Perdimos la posesión del balón y eso hace que tengamos que correr detrás del balón. Queremos tener los partidos más controlados y correr con el balón y no detrás de él".

El gallego aseguró que entiende la exigencia de la afición pese a que el equipo lidere la categoría. "Es contradictorio que estemos arriba y la afición pite. El otro día conseguimos una victoria sufrida y trabajada. Tendremos más partidos como estos. Entiendo que la gente exija y que apriete. Lo positivo es que seguimos arriba y ganamos que es lo más difícil", apuntó el meta que restó importancia a su último encuentro ante el Lorca: "Es mi trabajo, para eso están los porteros. La línea es buena y el trabajo también. Está saliendo todo como pensamos y como quiero".

El debate en la portería

No se alteró y sigue sin hacerlo. Diego Mariño continúa con su trabajo en Mareo con la tranquilidad que le caracteriza. "Afectar no me afectó nada porque intento no leer nada, pero al final te llega. Me sorprendió un poco porque llevaba un mes fuera. Parecía que lo estaba haciendo mal para que se generara tanto ruido. Los partidos que he jugado han sido buenos", opinó el gallego que admitió sentirse feliz cuando juega en El Molinón: "Disfruto jugando en El Molinón. Es increíble, por mí jugaría todos los fines de semana allí. Te llega la fuerza de la afición, para mí es felicidad".