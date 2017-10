Sporting | Santos: «La banda no es mi posición habitual, pero me voy adaptando» El uruguayo espera volver a la titularidad el próximo domingo en Vallecas ANDRÉS MAESE Gijón Jueves, 19 octubre 2017, 13:55

Michael Santos está completamente recuperado del golpe que sufrió ante el Sevilla Atlético. El jugador del Sporting ya participó el pasado viernes ante el Huesca en El Molinón, pero desde el susto que protagonizó no había dado su punto de vista sobre el choque fortuito: “Fue un golpe que asustó a todos y ya estoy recuperado. En casa me recuperé muy bien”.

El delantero espera regresar a la titularidad, aunque reconoce que “mis compañeros lo están haciendo bastante bien”. De regresar al once inicial, el uruguayo lo haría en la banda izquierda una posición “que no es mi demarcación habitual, aunque me estoy adaptando”.

En cuanto al nuevo rol de Santos sobre el terreno de juego, Herrera afirmó hace unas semanas que el futbolista “no defiende porque no sabe, pero le exijo más en el ataque”. Sobre las palabras del técnico, el rojiblanco explicó que “no me ha comentado nada, pero intento hacer lo que puedo en la parcela ofensiva”.

Sobre la trayectoria del Sporting en la Liga, Michael Santos analizó que “en los últimos partidos se está viendo un equipo diferente a lo que estábamos siendo”. Con las vistas puestas en el Rayo Vallecano, el ‘7’ del conjunto gijonés afirmó que espera ver a “un equipo compacto en todas las líneas. Hay que atacar y hacer el mayor daño posible”.

Cierra las redes sociales

El jugador no quiso hablar de su pasado. En la actualidad es un futbolista del Málaga, pero el delantero no quiso hablar sobre el cuadro andaluz. “Solo me centro en el Sporting porque estoy mmuy feliz aquí y es un sitio para quedarme unos años más”. No fue la única referencia que tuvo el delantero con el cuadro malacitano. Santos desveló que “cerré las redes sociales porque me cansé de las críticas de los seguidores del Málaga”.

