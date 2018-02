Sporting «Perdimos el derbi, pero esto no se termina aquí», recuerda Michael Santos «¿El Oviedo? El Sporting apostó por mí más que otros equipos», insiste JAVIER BARRIO Gijón Miércoles, 7 febrero 2018, 13:55

Michael Santos optó por pasar página tras lo sucedido en el derbi. «Sabemos que lo perdimos, pero esto no termina acá», recordó el uruguayo, quien señaló sobre el césped del Tartiere que «estaba fastidiado, pero no hay excusa». No quiso profundizar mucho en las causas de la derrota, aunque señaló que «hay que mejorar pequeños detalles».

Más allá de eso, el máximo goleador del Sporting insistió en que «tenemos que ser fríos de cabeza y pensar en lo que tenemos por delante porque sé que es un derbi, pero tampoco se perdió la final del mundo». Y, preguntado por si reconsideraba su decisión de fichar por el Sporting y no por el Oviedo, concluyó que «el Sporting apostó por mí más que otros equipos y no hay otra respuesta a la pregunta».

Jordi Calavera recibe el alta médica

El lateral catalán Jordi Calavera recibió esta mañana el alta médica y está a disposición para el encuentro del sábado frente al Numacia. En principio, tras dos semanas lesionado, Calavera regresaría al once de Rubén Baraja. Álex Bergantiños, mientras, completó de forma parcial la sesión, retirándose en el tramo final, igual que Michael Santos.