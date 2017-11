Sporting Sporting | Nacho Méndez, principal novedad en la convocatoria para Albacete Carlos Carmona, que completó el entrenamiento de hoy, también fue incluido en la lista JAVIER BARRIO Gijón Sábado, 25 noviembre 2017, 13:10

Paco Herrera facilitó esta mañana la lista de convocados para el encuentro de mañana en el Carlos Belmonte. La convocatoria está formada por 19 futbolistas, todos los disponibles, con la principal novedad del canterano Nacho Méndez, con opciones frente al Albacete, además de la recuperación de Carmona, quien ya se ha ejercitado hoy con normalidad.

«Estoy esperando a que llegue mi oportunidad»

Nacho Méndez, la gran novedad en la convocatoria para el Carlos Belmonte, reconoció esta mañana que "estoy muy feliz, igual que cuando fui a Vallecas, y agradezco la oportunidad de estar entre los diecinueve convocados". Sobre la posibilidad de que tenga minutos, el mediocentro luanquín aseguró que "no he hablado con el míster, pero estoy siempre preparado para todas las situaciones que se puedan dar, como si me tocar ser el descartado", incidiendo en la baja de Sergio: "Diría que es el jugador más importante para nosotros y su ausencia, como la de Álex lópez, me abre una puerta, aunque preferiría que no fuera por lesión y sí porque me lo ganara". En cualquier caso, el canterano no se mostró impaciente y concluyó que "estoy esperando a que llegue mi oportunidad".

En relación al regreso de Carmona, Nacho Méndez recordó que "es una pieza muy importante para el equipo y estamos todos encantandos", subrayando que "lo que cuenta es que todo el mundo esté disponible y se saquen los tres puntos". Más allá de eso, el luanquín se mostró convencido de que "el equipo no está mal; estamos convencidos de la capacidad del grupo y estoy seguro de que le vamos a dar la vuelta rápido y que este fin de semana vamos a sacar los tres puntos". Y señaló sobre su evolución en el primer equipo que "me está ayudando mucho estar en la dinámica del primer equipo y entrenar con ellos, porque el ritmo es diferente".

La lista, sobre la que Herrera tendra que hacer un descarte, la integran Mariño, Whalley, Xandao, Bergantiños, Barba, Santos, Rachid, Castro, Carmona, Rubén García, Isma López, Stefan, Quintero, Viguera, Pablo Pérez, Moi Gómez, Álex Pérez, Calavera y Nacho Méndez. Fuera de la misma se quedaron los lesionados Sergio, Lora, Canella y Álex López. El equipo partió esta mañana de Gijón en autocar para completar un viaje de unas ocho horas.