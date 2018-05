Nano Mesa: «Tenemos ganas de afrontar el partido de Tenerife»

El partido del viernes ante el Tenerife tendrá un carácter especial para Nano Mesa, que regresa por primera vez al estadio donde debutó en el fútbol profesional. El delantero canario del Sporting aseguró esta mañana en Mareo que tiene «muchas ganas» de que llegue el encuentro para tratar de encontrar una victoria que meta presión en la zona alta de la clasificación de Segunda.

«Hay que seguir, hay que pelear y creo que lo vamos a seguir haciendo, no vamos a dar ningún partido por perdido», aseguró Nano Mesa, para quien el Sporting mantiene intactas sus opciones de ascenso. «Estamos ahí. Los dos de arriba también han perdido esta semana. Hay que ir a Tenerife y ganar. Quedan tres partidos y estamos haciendo las cosas bien», afirmó.

Nano Mesa aseguró además que no celebraría un gol al Tenerife, porque «es la afición que me ha dado todo y se merece un respeto», y admitió que «hubo contactos» para volver el pasado mercado invernal al club en el que se formó. «No se pudo hacer, salió la oferta del Sporting y no la quise desaprovechar porque es un club grande», explicó el canario.

