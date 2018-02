Sporting | Nano Mesa apunta a titular el viernes

Nano Mesa tiene muchas opciones de seguir en el once. El canario, que empezó la semana entre algodones víctima de una fuerte contusión en el tobillo izquierdo (donde arrastraba un esguince) pero con el paso de los días la articulación ha mejorado y el delantero, cedido por el Eibar, ya puede entrenar al mismo ritmo que sus compañeros.

Esta mañana, de hecho, ha participado con el grupo en el entrenamiento a puerta cerrada celebrado en El Molinón. Baraja medita introducir cambios en el once para recibir a Osasuna, uno de los mejores equipos a domicilio de la categoría. La lógica invita a pensar que la fórmula del trivote no se empleará y apostará en cambio por el centro del campo clásico con Sergio y Bergantiños. Carmona tiene muchas opciones de regresar al once tras cumplir un partido de sanción lo que permitiría a Santos volver a jugar de nueve, compartiendo el ataque con Nano Mesa.

El equipo celebrará un último entrenamiento mañana jueves, a las cinco de la tarde, en las instalaciones de Mareo.

