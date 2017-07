SPORTING Sporting | La nueva armadura se tiñe de rojo 01:14 Varios aficionados se acercaron a la tienda para conocer las nuevas camisetas. / DANIEL MORA La segunda equipación, blanca, se aleja de un diseño clásico al contar con una parte negra difuminada en las mangas y el pantalón | Siete líneas blancas rompen con el predominio del color rojizo en la nueva camiseta del Sporting ANDRÉS MAESE GIJÓN. Sábado, 15 julio 2017, 06:43

La ciudad amaneció ayer con la presentación del nuevo diseño de la camiseta del Sporting para la temporada 2017-2018. Y lo hizo, curiosamente, primero, en sus calles. La nueva armadura rojiblanca, con la que se luchará por regresar a la Liga de las estrellas, vio la luz a los pies de la estatua del Rey Pelayo. Los primeros, y privilegiados, aficionados que tuvieron en sus manos la nueva elástica lo hicieron junto a la estatua del primer monarca del reino de Asturias. La calle Corrida, el Mercado del Sur y la plaza del Parchís fueron algunas de las paradas posteriores en el itinerario de la camiseta de estreno.

Aquellos seguidores más madrugadores que se cruzaron con la elástica no dudaron en enfundársela. La miraron bien tras tenerla en sus manos. El diseño del nuevo uniforme rojiblanco resulta, a primera vista, bastante clásico, aunque más rojo aún al ver las mangas completamente rojizas. La espalda, al igual que la pasada campaña, es completamente roja. La Liga no permite que el dorso de las camisetas porten rayas porque dificulta al espectador visualizar el número y el nombre de los jugadores.

Con líneas más finas respecto a la anterior equipación, un total de siete rayas blancas y seis rojas forman la pechera de la misma. Las divisiones de las mismas las trazan doce pequeñísimas líneas azules que, junto al logotipo de la marca, son el único detalle que rompe el binomio entre el rojo y el blanco. El pantalón y las medias, por su parte, continúan siendo azules. Un tono de color muy parecido al del año pasado. La única novedad son las dos líneas blancas situadas en la parte exterior.

No obstante, pese al privilegio que tuvieron un puñado de aficionados, la presentación oficial tuvo lugar en las tiendas oficiales del club, que marcó las once de la mañana para su apertura. No obstante, las imágenes de la gran protagonista de la jornada ya circulaban por la ciudad. Pero no así de la segunda indumentaria.

Poco a poco se fueron acercando los seguidores más curiosos al establecimiento de la calle de San Esteban. El escaparate se encontraba tapado. No se dejaba nada a la curiosidad. Pasadas las once, quedó resulta la incógnita de la segunda elástica. El Sporting volverá a vestirse de blanco después de haber utilizado el negro, rojo, amarillo y verde como alternativas a la primera elástica.

La camiseta, blanca con dos líneas negras en los costados, termina con la manga completamente negra y un difuminado que también se repite en los pantalones. El blanco es el color predominante, pero el negro adquiere protagonismo en la zona baja de la prenda. Fue, sin duda, el diseño que más debate generó entre la parroquia rojiblanca. Es, sin duda, el diseño más atrevido de los dos uniformes que desde ayer se encuentran a la venta. Algunos de los seguidores que se acercaron a la tienda no dudaron en aprovechar la ocasión de abandonar la tienda ya con la camiseta reserva que utilizará el equipo el próximo año.

Nuevo patrocinador

Las primeras prendas de la nueva temporada que se conocieron este verano fueron las que utiliza la plantilla en los entrenamientos. El cuerpo técnico viste completamente de azul marino, mientras que los jugadores lo hacen de rojo. Diseños muy similares a los del año pasado, salvo en los colores. Los pantalones de los jugadores son también rojos en lugar de negros, como lucieron en la anterior temporada.

Por primera vez desde que el club firmó su compromiso con el nuevo patrocinador, se vio a Teslacard en el uniforme de la entidad. En la camiseta rojiblanca no se aprecia el logotipo con la misma claridad que en la segunda equipación. Otro de los detalles que lucirá el Sporting en la manga izquierda es la que hasta el año pasado fue el principal patrocinio del equipo. Gijón deja su sitio en el pecho para ocupar un espacio en el brazo izquierdo de todos los jugadores. La ciudad tiene su sitio muy cerca del escudo rojiblanco, que, en la segunda equipación, se tiñe de negro para no romper con la unión con el blanco.