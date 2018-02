Sporting | Tres puntos para suturar la herida del derbi

No fue un partido más. Seis días después de que el Sporting hincara la rodilla en el Carlos Tartiere, a la plantilla le sigue escociendo la derrota cosechada ante el Real Oviedo. «No es una espinita, es un puñal en la espalda lo que tenemos clavado», señaló Álex Pérez esta semana sobre el sentir de un vestuario que quiere pasar página lo antes posible.

El cuadro de Rubén Baraja llega a la jornada 26 con el orgullo hecho trizas después de volver a suspender la asignatura que trae de cabeza al técnico vallisoletano: los partidos lejos de Estadio de El Molinón . La herida sigue abierta y el equipo espera sumar los tres puntos ante el Numancia para dar carpetazo al derbi.

La trayectoria del 'Pipo' en casa es de sobresaliente. Ha ganado los cuatro partidos que ha disputado desde que se hizo cargo del banquillo rojiblanco. La fiabilidad del grupo ante su afición es innegable y esta tarde (16 horas) deberá de demostrar que el estadio gijonés es un fortín en el que muy pocos rivales podrán ganar algún punto en lo que queda de temporada. Por el momento, El Molinón es el único argumento al que se agarra el sportinguismo para seguir creyendo en que el 'play off' es posible.

En medio de las dudas que ha generado la última salida al equipo, Federico Barba es baja por acumulación de tarjetas. El italiano vio la quinta cartulina amarilla el pasado domingo y cumplirá, ante el Numancia, un partido de sanción. Su puesto lo ocupará, previsiblemente, la última incorporación de Miguel Torrecilla en el mercado invernal. Alberto Guitián vivirá hoy su regreso con la camiseta del Sporting después de abandonar el Valladolid para terminar la competición en Gijón.

El cántabro será una de las varias novedades que tiene en mente incluir Baraja en la alineación. En la línea defensiva también se producirá otro relevo. Será en el lateral derecho. Adri Montoro participó en los dos últimos encuentros del Sporting debido a la ausencia de Jordi Calavera por lesión. Una vez que se ha recuperado el catalán, el futbolista del filial ha regresado al segundo equipo para jugar bajo las órdenes de José Alberto.

La duda de la banda derecha

Baraja recupera así a Calavera, que regresará a la titularidad después de haber superado una rotura fibrilar de grado dos. La gran duda en la alineación del Sporting está en saber quién acompañará al lateral en la banda derecha. La actuación de Carmona en el Tartiere no convenció a Baraja, que optó por sustituirlo en el segundo tiempo por Rubén García. El valenciano se perfila como primera opción. Todo hace indicar que el mallorquín no será titular. Pero por lo visto ayer en Mareo, la opción de Pablo Pérez no está descartada. El canterano podría haberse ganado una nueva oportunidad en el Sporting para sumar centímetros en el ataque rojiblanco.

La última cara nueva en la elección de Rubén Baraja para doblegar a un rival directo es la de Nano Mesa. El delantero canario gana enteros para acompañar a Michael Santos en el ataque. Después de que Carlos Castro firmara dos discretas actuaciones en las últimas jornadas, el 'Pipo' baraja la opción de ofrecerle la titularidad a uno de los recién llegados para ser la referencia ofensiva en El Molinón.

Galería. Rubén Baraja, durante el entrenamiento de ayer en Mareo. / Arnaldo García

La banda izquierda será para Jony una semana más. Por detrás del cangués se situará Canella, que repetirá en el lateral. En cuanto a la pareja de centrocampistas, si Bergantiños está totalmente recuperado de las molestias musculares que arrastró durante la semana, participará junto a Sergio Álvarez. En caso de que no se encuentre totalmente recuperado, Hernán Santana también se estrenará como titular.

Juegue quién juegue, el Sporting se encuentra en la obligación de sumar los tres puntos ante un Numancia que es quinto y acumula tres jornadas sin perder. Sin duda, una buena piedra de toque para conocer hasta qué punto ha dejado huella la derrota en el derbi dentro del vestuario rojiblanco.

