Sporting | Paco Herrera: «Ahora más que nunca deseo que lo que yo no conseguí lo logre Baraja»

«Esta experiencia no emborrona el cariño que le tengo a esta tierra y al Sporting». Así se expresa Paco Herrera, quien fuera entrenador del conjunto rojiblanco hasta el día de ayer, en una entrevista concedida a EL COMERCIO tras la decisión de Miguel Torrecilla de destituirle en medio de una espiral de malos resultados y de lesiones. «La presión que existe por conseguir los objetivos es muy alta en el Sporting y no se la deseo al nuevo entrenador», agrega el técnico catalán, quien solicita que «la afición tenga paciencia con Barajay, si puedo pedirle algo, que ayude al equipo en lo que resta de temporada porque los futbolistas la necesitan».

En otro punto de la entrevista, que mañana se podrá leer íntegra en edición impresa, Herrera reconoce que «no ha sido una liberación mi destitución. Sí que es cierto que estaba sufriendo porque veía las posibilidades que teníamos y no podía utilizarlas y para mí era un dolor ver cómo se nos escapaban los partidos por las carencias de jugadores en determinados puestos». Lógicamente, prosigue, «estaba deseando recuperar a esos futbolistas para seguir peleando y no me sentía derrotado, aunque sí es verdad que estaba muy abatido por esta situación».

Entre risas, Herrera asegura que, pese a su marcha, «estoy obligado a ser sportinguista para siempre; tengo muchos amigos aquí y ahora más que nunca deseo que lo que yo no he conseguido lo logre el nuevo entrenador. Si Baraja lo consigue me sentiré un poco resarcido por esto». Y concluye cerrando la puerta a regresar al banquillo del Sporting en el futuro. «Si tuviera 35 años se podría dar que volviera a entrenar, pero el final está cerca por edad, por lo tanto entiendo que ya no volveré a entrenar al Sporting», remata.

