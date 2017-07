Sporting | Paco Herrera: «Quiero que vengan jugadores top para nosotros»

El primer día de Paco Herrera fue igual que hace 40 años. "Me he encontrado como cuando vine como jugador. El orbayu nos acompañó todo el mes, he tenido la misma sensación. Una persona que llega a un sitio con mucha ilusión. Para mí es una oportunidad de volver a un sitio que me llenó de felicidad. Ojalá salga todo bien", explicó el entrenador.

El mercado de fichajes fue el foco principal de subprimera intervención como rojiblanco en Mareo. "No estoy nervioso. Para nada porque en un principio me da la oportunidad de ver mucho más a los jóvenes y para mí es muy importante. Si hubiera tres o cuatro caras nuevas alguno del filial no estaría", destacó un preparador que insistió en que quiere conocer de primera mano a los más jóvenes.

Pavo Herrera quiere una plantilla corta, por lo que el club no realizará demasiadas incorporaciones: "Prefiero que vengan cuatro en lugar de seis. Quiero que vengan jugadores top para nosotros. Necesitamos jugadores que a su alrededor los demás compañeros crezcan". El primero en llegar podría ser Bergantiños. El centrocampista del Deportivo recalaría en Gijón en calidad de cedido. "Es cierto que Bergantiños es una opción. No he podido hablar con Torrecilla para saber cómo están los últimos movimientos. El jugador lo ve con muy buenos ojos y nosotros estaríamos muy felices de que esté aquí", desveló Herrera.

"La situación más importante para intentar fichar a un futbolistas con cierta veteranía es la defensa y el centro del campo. Preferiría tirar hacia ahí. Debemos de ser un equipo que no piense en otra cosa que no sea el mirar hacia arriba", subrayó el técnico que también indicó que a partir de esta semana comenzarán a llegar los refuerzos.

Por último señaló que Amorebieta solicitó el día libre para poder cerrar su incoporación con el Independiente de Argentina, lo que significará la tercera baja de la entidad rojiblanca.