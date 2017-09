Sporting | «Si hay una queja de la afición es porque algo estamos haciendo mal»

Paco Herrera confirmó este mediodía la disponibilidad de Rubén García para Pamplona, además de insinuar la posible convocatoria del canterano Nacho Méndez, quien completó el entrenamiento de este viernes con el resto del equipo con el que no se ejercitó, por otra parte, Dani Martín. "Nacho tiene alguna posibilidad de estar en la lista de este sábado, sí, porque ya no extraña la categoría y va creciendo", señaló sobre el canterano. De Rubén García explicó que "no ha tenido ninguna sensación de molestia y no hay ninguna excusa para que no esté".

En la sesión, a puerta cerrada y que se demoró por una larga charla en el vestuario, no participó Michael Santos, aunque Herrera restó importancia a esta circunstancia: "No parecen importantes sus molestias y hemos preferido que hiciera otro trabajo". Y, preguntado por Dani Martín, concluyó que "es una situación que vamos a manejar en función de cuándo juegue el filial y nosotros; no quiero que esté siempre con nosotros si no va a jugar".

Pronto se abrió paso Osasuna en el análisis del técnico, quien insistió en su autocrítica sobre el fútbol del equipo, considerando, por otra parte, que tiene margen de mejora. "Para mí es tan exigente este partido como lo fue el del Numancia. Eso hace que estemos avisados", observó, recordando que "por nombres han confeccionado un equipo importante: Mateo, Kike, Xisco, Torró, Mérida, Aridane... Es un equipo para estar arriba y un partido para sopesar nuestras posibilidades".

Con respecto al pensamiento para afrontar el choque, Herrera insistió en que "debemos ir con todas las de la ley a ganar los partidos, sabiendo que para todos los demás somos una de las referencias, pero con la máxima humildad". Y subrayó, como ya hiciera en las últimas semanas, que "cuando no tenemos la pelota somos tan débiles como el más débil; eso es algo que no hemos manejado bien".

Martilleó mucho en esa debilidad que muestra el equipo sin balón. "Es algo que cuesta entender, pero nos pasa. O somos malos individualmente defendiendo o tenemos ansiedad por jugar", reflexionó. "Me gustaría que fuéramos un equipo que sabe cómo defiende y cómo ataca, algo que no hemos conseguido hasta ahora porque hasta el partido que ganamos 0-4 en Tarragona fue engañoso", observó, volviendo a manifestar su exigencia a renglón seguido: "Reconozco que no lo estamos haciendo bien del todo". Y asumió los silbidos de la afición: "Nuestra afición tiene que mostrarse con lo que ve y nosotros tener la categoría y el oficio para dar la vuelta a esta situación; si hay una queja de la afición es que algo estamos haciendo mal". Pero mostró su confianza en que "este equipo acabará jugando redondo, pero el primer aspecto en solucionar es que seamos más sólidos del centro del campo hacia arriba".

Preguntado por los penaltis, Herrera sonrió al prometer que "se me ha pasado esta semana hablar de ello, pero seguiremos igual. Confianza en tres jugadores, pero la decisión estará tomada en los partidos".

