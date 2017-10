Sporting Sporting | Paco Herrera: «Mi ambición a que guste el equipo me lleva a hacer cambios» El técnico insiste en que «vamos a salir hacia arriba» ANDRÉS MAESE Gijón Viernes, 6 octubre 2017, 14:49

El preparador rojiblanco, Paco Herrera, no ha querido dar pistas sobre la alineación que utilizará mañana ante el Sevilla Atlético. “Lo que no va a ser es una situación definitiva porque siempre me he negado, pero intentaré que siempre se manifieste la misma idea”, indicó ante la posibilidad de realizar una variación en el sistema táctico del equipo.

El motivo que le lleva a permutar en sus planes no es otro que “la ambición de hacer algo distinto que guste, que emocione. A partir de ahí vas bajando el listón. Mi ambición. No me gusta ser un equipo que gana los partidos sin proponer nada. A lo mejor tiene que ser así, pero prefiero que sea así”, señaló el preparador.

El Sporting afronta una semana en la que tendrá que disputar tres encuentros, un hecho que por el momento no condiciona al preparador para confeccionar el once titular: “Normalmente sí me condiciona a la hora de hacer las alineaciones el tener tantos partidos seguidos, pero de momento el único planteamiento que me he hecho es el partido del sábado”.

Para mañana el centro del campo podría sufrir un cambio. “A veces hago cosas raras, en principio se suelen ver cambios de sistemas”, repitió el catalán cuyos planes podrían variar el dibujo táctico del 4-3-3 al 4-2-3-1.

Lo que sí dejó claro Herrera es que el periodo de dar oportunidades ya ha concluido. “Hay un momento que eso se acaba y se me aclara todo un poco”, destacó el técnico rojiblanco.

En cuanto a las dudas generadas por el Sporting en las últimas semana, Herrera llamó a la calma: “Estamos en la línea para encontrar el camino. Todos los partidos, independientemente del resultado me han servido para mucho. El Sporting está bien y sigo pensando que vamos a salir hacia arriba”.