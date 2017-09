Sporting Sporting | Paco Herrera: «Ahora mismo Carmona es el jugador perfecto para nosotros» 00:38 Paco Herrera durante el entrenamiento de este viernes. / Arnaldo García El técnico convoca a 19 futbolistas, con la duda de Moi Gómez, cuya mujer está próxima a dar a luz JAVIER BARRIO Gijón Viernes, 15 septiembre 2017, 15:41

Paco Herrera ensalzó esta mañana el momento que atraviesa Carlos Carmona. "Nos está dando mucho", aseguró el técnico del Sporting sobre el mallorquín, que actúa ahora por el centro. "Le ha servido para liberarse de muchas cosas y nos da mucho en todos los sentidos: pone el balón hacia arriba, mira adelante, sus controles... Y a partir de ahí aparece su ingenio y su fútbol, que a veces es imprevisible, y encima tiene gol. Ahora mismo Carmona es el jugador perfecto para nosotros", concluyó.

El técnico facilitó la convocatoria para Soria, integrada por 19 futbolistas, con la principal duda instalada en Moi Gómez, sobre quien desveló que su pareja está próxima a dar a luz y que el alicantino había recibido la noticia durante la mañana: "Se ha ido ahora a visitarla y llevamos un futbolista más para ver si tomo la decisión de que vaya o no". La lista confirmó las ausencias de Mariño y Álex Pérez, con el descarte de Rachid y de los canteranos -con la salvedad de Dani Martín, en la lista- y de Xandao, aunque en su caso tiene más que ver con su puesta a punto.

"Nos hemos trazado con él un plan de trabajo que vencía en este próximo partido de Copa. Lo normal es que vuelva a jugar el martes y, a partir de ahí, nos daremos vía libre para contar con él al cien por cien", señaló Herrera, que anticipó que Whalley será titular y el canterano Dani Martín tendrá sus opciones en la Copa. También que Bergantiños podría ser mañana una alternativa a Barba y Quintero si el partido se complica, puesto que no tendrá un defensa central específico en el banquillo.

El entrenador del Sporting aseguró tener claro el once, aunque mantuvo un par de dudas en el aire. Una de ellas, deslizó, motivada "por algún detalle que vea en el equipo rival". Y otra, consideró, podría estar en ataque, con una posible titularidad de Borja Viguera. A estas se une la duda de Moi Gómez.

Con respecto al Numancia, el técnico elevó el estado de alerta. "Me espero un equipo que viene de un partido malo y me hace pensar que va a rectificar y ser un equipo intenso, y que nos apretará en la salida de balón. No le preocupa mucho la posesión y es un equipo que, aunque juegue en casa, es casi de contra", describió. Sobre el derbi, el técnico catalán explicó que sus futbolistas ya habían reseteado y recordó que "hicimos una primera parte magnífica, de lo mejor que hemos hecho hasta ahora en cuanto a profundidad y llegadas, y una segunda que tiene sus matices, pero que no me preocupa en exceso".

Síguenos en: