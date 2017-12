Sporting Paco Herrera: «No estamos en crisis» El técnico anuncia la titularidad de Rachid y no descarta continuar con cinco defensas ANDRÉS MAESE Gijón Viernes, 1 diciembre 2017, 13:07

Comienza diciembre y lo hace con el Sporting a punto de recibir al Zaragoza. El cuadro rojiblanco cerró noviembre con los peores números de la categoría. En el penúltimo mes del año, el equipo gijonés fue el peor de la competición. Unos números que dejaron a los hombres de Herrera fuera del ‘play off’. “Me duele que hayamos sido el peor equipo de la Liga en noviembre, pero no creo que estemos en crisis”, señala el técnico.

El Sporting se volverá a ver las caras con su afición después de haber sido despedidos con una sonora bronca tras la goleada del Cádiz. “Cuando juegas en casa necesitas del apoyo de tu gente. Solo cuando tienes un grupo mentalmente fuerte no te preocupa cómo te puedan recibir y nosotros no tenemos muchos jugadores que sean fuertes psicológicamente”, explica el preparador, que aprovecha para pedir apoyo a los seguidores rojiblancos.

El fútbol del equipo

Es la gran pregunta que rodea al Sporting. El estilo de juego del equipo está por definir, pero Herrera explica que “uno busca la excelencia, pero no estamos en disposición de eso. Tenemos que ser un equipo que domine situaciones y que todo el mundo reconozca que hemos merecido ganar. Después habrá más o menos fútbol”.

El preparador antepone la victoria al fútbol que se pueda ofrecer el domingo ante el Zaragoza y así lo admite dos días antes de recibir al cuadro maño: “Prefiero ganar a jugar bien y no sumar los tres puntos. Luego ya tendremos tiempo para corregir los errores. Ante la victoria cualquier situación es mucho más dócil. Los tres puntos están por encima”. Para intentar que llegue una victoria que rompa con la mala dinámica, el preparador no descarta continuar con el mismo sistema. “La semana pasada me gustó el equipo. Solo hubo una cosa que no me gustó, el balón parado. El resto me gustó, lo que hace que lo valore”, admite el rojiblanco, que además afirma que Rachid será titular el domingo.