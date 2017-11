Sporting | Paco Herrera: «Es un momento vital para ganar al Cádiz»

Al Sporting le toca ganar al Cádiz en El Molinón. Al menos así lo ve Paco Herrera dos días antes de recibir al cuadro andaluz. “Ganar al Cádiz es muy importante. Es un momento vital para nosotros ganar este partido”, asegura el preparador que tiene que buscar al sustituto del lesionado Sergio Álvarez: “Los dos primeros días me quitó el sueño la ausencia de Sergio. Valoras las posibilidades y las opciones y vas buscando la fórmula”.

Una de las opciones que medita el técnico es la de introducir a Rachid como doble pivote. “Puede entrar un jugador como Rachid para hacer el doble pivote o volver a lo de los dos primeros partidos con Moi y Carmona”, señala el preparador, que admite una mejoría del franco-argelino en su juego: “Rachid cada vez está mejor. En la pretemporada no pudo participar. No me dio para ver en los amistosos las condiciones que tiene. Es un jugador de lucha calidad. Si él jugara, el equipo tendría un perfil diferente. Cada vez me convence más. En cualquier momento puede tener una oportunidad”.

Sobre el ruval, Herrera señala que “el Cádiz juega siempre con el mismo sistema. Muy parecido a lo que nos ofrecen Sergio y Bergantiños en el centro del campo y luego cuatro jugadores arriba con mucha velocidad. Los hombres de las bandas son dos balas y es una de las claves de su juego”. Además añade que “tendrá menos la pelota que el Valladolid porque intentarán defender bien y tener un ataque rápido. No manejan mucho los tiempo de tener la pelota y la posesión”.

