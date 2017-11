Sporting Sporting | «Es una pequeña barbaridad el daño que nos estamos haciendo», lamenta Herrera El técnico, que cuenta con la duda de Carmona para el desplazamiento a Albacete, lanza un mensaje de tranquilidad pese a la racha reciente del Sporting VICTOR ROBLEDO Viernes, 24 noviembre 2017, 13:30

El transcurso de los días ha ido mutando el semblante serio con el que Paco Herrera arrancó la semana tras la decepción del sábado pasado ante el Cádiz. El técnico reconoció esta mañana haber superado “la tristeza del resultado”, aunque no ocultó su preocupación “con algunas situaciones que se nos están dando en cuanto a lesiones”. En ese sentido, un nombre centra buena parte de sus pensamientos en la víspera del desplazamiento a Albacete: Carlos Carmona. El balear no se entrenó hoy en Mareo y no sabrá hasta mañana si podrá viajar junto a sus compañeros. “Tengo que valorar si vale la pena convocarlo o es mejor pensar en que se cure de una manera definitiva”, apuntó Herrera. En una situación similar se encuentra Canella, aunque el lavianés ya está descartado.

La mala racha de resultados ha sembrado cierta preocupación en el entorno del Sporting, una situación que ha sorprendido a Paco Herrera. “Está todo sobredimensionado. Para mí es una pequeña barbaridad el daño que nos estamos haciendo”, aseguró el técnico antes de recordar que “con haber ganado el domingo estaríamos segundos”. Herrera, además, reconoció que la competición le ha hecho descubrir a algunos equipos que “son mejores de lo que yo esperaba” y juegan sin la presión del ascenso, como el Huesca.

En cuanto al partido en Albacete, Paco Herrera dejó entrever la convocatoria de Nacho Méndez, que tiene “muchas posibilidades de estar mañana en la lista”. También avanzó un posible cambio de esquema para reforzar el juego interior del equipo ante el fútbol directo practicado por el cuadro manchego. “Lo que espero es que el domingo se vea que el equipo ha dado la cara y luchado, que es lo mínimo que se le puede exigir”, concluyó el entrenador rojiblanco.