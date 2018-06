Sporting Sporting | La segunda puerta hacia la gloria 00:59 Rubén Baraja, en el entrenamiento de ayer, observa a sus futbolistas desde el banquillo en la vuelta al trabajo del equipo. / ARNALDO GARCÍA Hace cuatro meses, el Sporting caía en el Tartiere, descolgado a cinco puntos del 'play off'. El jueves inicia la última batalla por el ascenso JAVIER BARRIO GIJÓN. Lunes, 4 junio 2018, 00:55

Tiene cuatro días el Sporting para poner en orden su cabeza y espíritu. Borrar el disco duro. Olvidar y renacer. Volver el contador a cero y competir con la solvencia que ha expresado este grupo en un gran tramo de la temporada. Prepararse para la madre de las batallas, desterrando ese encanijamiento del último mes que, culminado con el garrotazo de Córdoba, le hace parecer el más débil en este 'play off'. Pero la realidad es que los cuatro litigantes (Zaragoza, Sporting, Valladolid y Numancia) parten de cero. Todos tienen sus fortalezas y debilidades. En estas dos semanas solo imperará la ley del más fuerte. Y el equipo de Rubén Baraja entiende bastante de renacimientos. Ha salido respondón a la zozobra.

Hoy se cumplen curiosamente cuatro meses de aquella visita a Oviedo, símbolo de un resurgir desde la nada más absoluta. Hoy se inicia un viaje muy distinto. De aquella, con el equipo y el sportinguismo sonrojados por la fiesta final que se montó en el Tartiere por el triunfo local, digiriendo malamente declaraciones eufóricas de rivales, encajando imágenes de las celebraciones privadas de los días posteriores, el ascenso directo se había puesto imposible. A dieciséis puntos se escapaba el primero, el Huesca. A ocho, el segundo, el Cádiz. Y aunque era más realista y terrenal, el objetivo del 'play off' se comprometía seriamente. Debía limar cinco puntos y voltear una buena palada de 'golaverajes' negativos. Casi nada. Y lo hizo.

Ese mismo equipo -el único con categoría de recién descendido con opción de regresar a Primera este año- se adentra este jueves en la imprevisibilidad de un formato que no entiende de favoritos. Suele sobrevivir el más frío, seguro y calculador, que no necesariamente es el más dotado. No queda muy lejos aquel trastazo que se llevó Las Palmas, en el partido definitivo del 'play off' de 2014, en el Estadio de Gran Canaria, ante el Córdoba, que parecía más vulgar. «La dificultad de lo que nos queda es importante, pero el objetivo final es la gloria», recordó el viernes Baraja.

El que más ha ganado

Contra el daño del último recuerdo, se presenta el Sporting como el equipo que más partidos ha ganado esta temporada (21 partidos), siendo al mismo tiempo el segundo máximo goleador del cuarteto (60) y el segundo menos goleado (40). Y el más fuerte en casa (48 puntos), aunque fuera (18) solo sea capaz de mejorar al Numancia. Encima de todo eso, salvo por Álex Pérez, Baraja tiene intactas las piezas que más y mejor engrasan, especialmente una: Jony. El cangués recuperó su vértigo ante el Granada. En Córdoba disputó un puñado de minutos, pero a medio gas. Había un consenso de forzar lo justo, sin excesos, sobre todo por que el equipo de Sandoval le enseñó los dientes desde su salida al campo en la segunda mitad. En Zorrilla jugará sin ataduras, ni anclajes, desbocado. Igual que Santos, calculador también en Córdoba. Igual que Rubén García, que disputó quince minutos. O Sergio, que llegará descargado. También Calavera, que no ha participado en las dos últimas citas.

Nunca ha ascendido el Sporting en un 'play off'. Con ningún formato. Y su experiencia más reciente está en aquella dolorosa eliminación ante Las Palmas de la temporada 2013-2014. Igual que entonces, el primer partido de ahora será lejos del abrigo de El Molinón, en la hostilidad de Zorrilla, estimulada por el trabajo de Sergio González, que llega enseñando músculo. Con el Zaragoza, el suyo es el mejor equipo de los cinco últimos partidos. Y el que más goles ha festejado. Será importantísimo ver portería en Valladolid.

En la temporada, los pucelanos empataron en El Molinón (1-1) y el Sporting venció en el José Zorrilla (0-1). Y, aunque la plantilla rojiblanca es la más joven de los cuatro participantes, catorce de sus integrantes han batallado y sufrido por un ascenso. Bien es cierto que solo Hernán Santana, con Las Palmas, lo consiguió en un 'play off'. También sabe de esto Mata, que disputará su tercera fase para subir de los cuatro últimos años. Llega la hora de la verdad. La segunda puerta hacia la gloria.

