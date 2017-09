Sporting El Sporting quiere curar las heridas Paco Herrera observa a Diego Mariño durante el último entrenamiento en Mareo. / ARNALDO GARCÍA Los rojiblancos buscan ante el Lorca volver a ganar tres semanas después de la última victoria liguera | Herrera alineará a su once de gala con la única interrogante de saber quién defenderá el arco tras la vuelta de Mariño y el empuje de Dani Martín ANDRÉS MAESE GIJÓN. Sábado, 23 septiembre 2017, 02:10

El Molinón vuelve a abrir sus puertas cuatro días después de la exhibición de Dani Martín en su debut con el primer equipo del Sporting y una semana de la debacle en Soria en Liga. Precisamente el canterano es el hombre de la semana en Gijón. Tras su participación en la Copa, el guardameta ha dado un paso más en su carrera deportiva al entrar en la convocatoria confeccionada por Paco Herrera, que ha dejado fuera a Óscar Whalley, titular en la derrota ante el Numancia.

Mariño, inquilino de la meta en las primeras jornadas de Liga, apuró los plazos de recuperación para poder estar en perfectas condiciones para la visita esta tarde del Lorca (18 horas, El Molinón). Una circunstancia que no pasó inadvertida para el técnico catalán. «Diego ha visto cómo se han puesto las cosas y ha tirado hacia adelante», comentó Herrera con una sonrisa en la boca. El propio entrenador mantuvo una conversación con José Alberto, técnico del filial, con el que acordó que si Dani no participa esta tarde en el partido sí lo hará mañana con el Sporting B ante el Izarra.

«Podéis entender que no es fácil porque los dos merecen estar en la alineación», comentó el preparador ante la pregunta de la semana. Herrera tiene la decisión tomada al 80%, pero no hará pública su elección hasta una hora antes de que comience el partido. Esta tarde, a partir de las cinco, se conocerá si Mariño vuelve a la titularidad, o por el contrario Dani continúa en el once inicial.

Lo que sí ha dejado claro el entrenador es que sus decisiones ya no las tomará en base a la gestión del vestuario. «Al principio me pareció injusto ofrecer la alternativa a los recién llegados, pero ahora está toda la plantilla en las mismas condiciones», explicó el catalán que dejó sin citar a Whalley, Rachid y Quintero por decisión técnica y pierde a Carlos Castro por sanción y a Alberto Lora por lesión.

El futbolista de Móstoles causó baja a última hora debido a una sobrecarga que sufre en los isquiotibiales de su pierna izquierda. Ayer ya no formó parte del último entrenamiento de la semana. Su ausencia será cubierta por Jordi Calavera. El joven catalán repetirá en la alineación titular después de haber participado en el último encuentro liguero desde el inicio.

La de la portería es la principal y parece que única duda que tiene el cuerpo técnico en la alineación. El resto del equipo será el que mejores resultados ha conseguido hasta la fecha. Si Calavera actuará en la banda derecha, Álex Pérez y Federico Barba formarán la pareja de centrales con Roberto Canella en el lateral izquierdo.

La oportunidad de Xandao, que parece estar llamado a ser el compañero de fatigas de Barba, deberá de esperar al menos una semana más. Resulta improbable que el brasileño sea titular esta tarde después de haber disputado los 120 minutos de la eliminatoria del pasado martes.

Vuelve Moi Gómez

Herrera echó de menos a Moi Gómez la semana pasada. El preparador no ocultó que su ausencia en el centro del campo la notó el equipo en Soria. Su reciente paternidad le impidió viajar con el grupo, pero hoy regresa a la medular junto a Carlos Carmona y Sergio Álvarez. Los tres centrocampistas han demostrado que se entienden y que pueden hacer carburar al conjunto rojiblanco. Con ellos sobre el terreno de juego han llegado todos los goles marcados por el Sporting esta temporada.

El otro tridente de la alineación es el formado por Santos, Rubén García y Scepovic. Todo hace indicar que los experimentos en la parcela ofensiva no se llevarán a cabo ante el Lorca. Si los tres futbolistas están en perfectas condiciones serán de la partida. La notable actuación de Pablo Pérez el pasado martes podría llevarle a disfrutar de minutos esta tarde en El Molinón, pero no parece que le aúpen a la titularidad por delante de Rubén García.

Con todo ello, Paco Herrera espera curar las pequeñas heridas que han producido los últimos encuentros. Pese a que el preparador recordó que «de siete partidos tan solo hemos perdido uno», lo cierto es que el juego de los rojiblancos no termina de conquistar a la grada. Y tal y como aseguró en más de una ocasión, su objetivo es que el Sporting venza y convenza. Algo que tan solo ha ocurrido en la segunda parte ante el Lugo, cuando el equipo fue decidido a por la victoria y ganó el partido con buen juego.

Enfrente estará el Lorca del exrojiblanco Cristian Bustos. Un equipo que ha perdido las dos salidas que ha realizado hasta el momento y que se encuentra en la zona baja de la clasificación. Sobre el papel el Sporting es superior a su rival que, además, es un recién ascendido a Segunda División. La idea que propone Curro Torres, técnico del cuadro murciano, es la de mimar el balón y buscar el área sin temor. Veremos a ver si el atrevimiento murciano le sale caro en El Molinón.

