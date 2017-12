Sporting «El Sporting tiene que reaccionar ya» Quini y Eloy acompañaron a Manuel Rosety en su firma de libros. / ARNALDO GARCÍA Quini confía en que el equipo mejore y asegura que «la Segunda va a dar aún muchas vueltas» | El 'Brujo' y Eloy Olaya arropan a Manuel Rosety en la firma de ejemplares del libro 'La historia del Sporting en la Liga' VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Sábado, 23 diciembre 2017, 01:07

«Este no jugaba nada mal», comenta Quini con socarronería mientras observa una foto suya junto a Johan Cruyff en el libro 'La historia del Sporting en la Liga', escrito por Manuel Rosety. El 'Brujo' y Eloy Olaya compartieron ayer unos minutos con el colaborador de EL COMERCIO durante la firma de ejemplares organizada en la tienda del Sporting de la calle San Bernardo. Entre autógrafo y autógrafo, los tres recordaron anécdotas de sus años en el fútbol y analizaron 2017 en clave rojiblanca.

No se anduvo con rodeos Quini a la hora de valorar la dinámica reciente del Sporting. «El equipo no ha funcionado en esta primera parte de la temporada y esperamos que en 2018 estemos mejor y el equipo nos dé muchas alegrías», reconoció el responsable de Relaciones Institucionales del club. Quini, no obstante, aseguró que la clasificación «no importa» a estas alturas de la competición: «A lo mejor los de arriba acaban abajo y los de abajo acaban arriba. La Segunda va a dar muchas vueltas en lo que queda de Liga».

A su lado, Eloy Olaya coincidía con las apreciaciones del 'Brujo'. El gijonés resumía la situación lamentando que «a comienzos de 2017 el equipo estaba en Primera y lo acaba en Segunda y a una distancia muy grande de los puestos altos». « El equipo había ilusionado a la afición con resultados, pero el final ha sido malo deportivamente. Es una pena estar atravesando esta situación», explicó Eloy, para quien la distancia respecto a los puestos de 'play off' «apenas hay margen de error, sobre todo en casa».

La clave para revertir la situación, según Quini, está en que el Sporting «empiece el año un poco fuerte y que la gente vea otra cosa del equipo». El mito rojiblanco se agarra a la buena imagen ofrecida por el equipo de Baraja en el debut del vallisoletano al frente del banquillo. «Ese día el equipo dio una sensación distinta a la que estaba dando y es la que tiene que dar a partir de ahora, porque si lo dejas para más adelante llegarás tarde», advirtió Quini. Eloy, por su parte, coincide en que «el primer partido dio buenas sensaciones», aunque también recuerda que «el otro día en Granada se hizo una primera parte mala, sin continuidad en el juego».

El libro 'La historia del Sporting en la Liga' recoge en 642 páginas toda la trayectoria rojiblanca en la máxima competición nacional. Buena parte de esa historia la escribieron figuras como Quini y Eloy, confiados en que el Sporting reaccione en el segundo tramo de la actual campaña y escriba otra página de éxito. «El equipo debe dar lo que tiene. Queda media temporada y en Segunda, si ganas tres partidos, te vas a meter arriba», concluye Quini. Es el primer paso para borrar las sensaciones amargas que deja 2017.

Síguenos en: