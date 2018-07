Sporting Robin Lod: «El Sporting es un gran sitio para demostrar mi potencial» Robin Lod, en Mareo. / ARNALDO GARCÍA El mediapunta ha sido presentado esta mañana en Mareo y lucirá el dorsal 17 ANDRÉS MAESE Gijón Martes, 24 julio 2018, 13:43

Ya es una realidad. Robin Lod será rojiblanco las dos próximas temporadas. El finlandés se convierte así en el cuarto fichaje de Miguel Torrecilla. Un futbolista, que según ha comentado él mismo «mi mejor cualidad es que soy polivalente y puedo jugar en varias posiciones para ayudar al equipo».

Hombre de pocas palabras, Lod afirmó que «la gente del Sporting me parece muy amable y me he sentido muy bien con la bienvenida. Es una gran oportunidad para ambos para lograr el ascenso a Primera».

El futbolista también aseguró que «estoy ante una buena oprtunidad para mí para mostrar mi potencial, es un gran sitio y hay un gran proyecto». El mediapunta lucirá el número 17 en su camiseta del Sporting.