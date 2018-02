Sporting | «Hay que jugar con la mente fría y el corazón caliente»

El Sporting medirá mañana su reacción lejos de Estadio de El Molinón y lo hará en la casa del Oviedo. El derbi asturiano regresa a la Liga y lo hace con dos equipos en un buen estado de forma. La motivación, como suele suceder en este tipo de duelos es máxima por parte de los dos equipos, por ello Baraja se centra en tener controlado a su vestuario: «Sabemos que nos jugamos más que tres puntos, pero tenemos que jugar con la mente fría y con el corazón caliente».

El preparador busca un equilibrio para que el Sporting sea capaz de encontrar «la energía óptima en este tipo de duelos que son especiales por todo lo que les rodean». Con el Oviedo enfrente, el cuerpo técnico rojiblanco espera regresar con los tres puntos. «Tenemos claro que es una oportunidad para acercarnos al 'play off' y ganar al eterno rival. Además buscamos mejorar los resultados fuera de casa, creo que de ganar nos daría un plus de confianza», apunta el preparador.

A falta de que esta mañana Estadio de El Molinón abra sus puertas para el último entrenamiento de la semana, Baraja cuenta con la mayoría de sus efectivos para visitar el Carlos Tartiere. La única duda, Michael Santos: «Ha entrenado con alguna molestia. Vamos a ver cuál es la evolución y esperar, pero la gente que entre en la convocatoria tiene que estar al 120%».

La buena noticia para el técnico es la recuperación de Jordi Calavera. El lateral ha superado la rotura fibrilar que le apartó de los terrenos de juego en las últimas semanas. Sin que diera por recuperado al defensa, Baraja afirma que «tiene muy buena evolución y mañana (por hoy) lo probaremos para ver si está en plenas condiciones para disputar un encuentro tan importante para todos».

Pendiente del cielo

La presencia de Calavera y Santos no es la única preocupación del 'Pipo'. En Oviedo se trabaja a destajo para que el estado del terreno de juego esté en las mejores condiciones posibles. «Valoraremos el estado del terreno de juego cuando estemos allí. Nosotros intentamos jugar al fútbol y si el campo no está en buenas condiciones no nos va a ayudar. Tendremos que adaptarnos a las circunstancias», asegura al respecto.

El cuerpo técnico no se plantea que se pueda suspender el encuentro. «Esa será una decisión que no depende de nosotros, el árbitro es el que decide, pero un césped en malas condiciones perjudicaría a los dos. Espero que esté en buenas condiciones, hay tiempo para ello», opina el preparador.

Pero al margen del campo, el vallisoletano destaca la importancia de la «ambición que debe mostrar el equipo» para estar a la altura de un partido de esta magnitud.

