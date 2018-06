Baraja: «No me obsesiona nada más que competir en el 'play off'» Baraja, junto a técnicos del equipo de base de Quintanar de la Orden, de Toledo, club que en el pasado estuvo vinculado al Sporting, que hicieron esta semana una visita a Mareo. / DAMIÁN ARIENZA «La dificultad es importante, pero el objetivo final es la gloria», recuerda JAVIER BARRIO Gijón Sábado, 2 junio 2018, 03:06

Dejó una frase lapidaria, con su partida, Rubén Baraja. «La dificultad de lo que nos queda es importante, pero el objetivo final es la gloria», recordó el exfutbolista internacional, que no se anduvo por las ramas en su visión de la última jornada. Medido en su discurso, sincero en su reconocimiento de que lo que realmente le quita el sueño es el 'play off', aunque ansíe despedirse del curso regular con un buen sabor de boca. Pero todas las decisiones, deslizó, están meditadas con un guiño a la semana que viene.

«Es evidente que no podemos obviar que la semana que viene nos jugamos la temporada», inició, confesando más adelante que «no me obsesiona más que competir en el 'play off'». No desechó, en cualquier caso, el valor de un resultado positivo en el Arcángel. «Tenemos un objetivo claro, que es este fin de semana ser terceros», subrayó mediada su intervención. Aunque un poco antes había recordado que «quedar terceros nos da cierta ventaja porque el segundo partido lo jugaríamos en El Molinón, que para nosotros es importante, pero tampoco es algo definitivo».

Sobre esa premisa pivotó casi toda la rueda de prensa, deslizando una preparación de partido que mira con el rabillo del ojo a la semana que viene. «Buscamos que la plantilla llegue en las mejores condiciones al 'play off' y un equipo que sea competitivo y nos dé la posibilidad de ganar en Córdoba», concedió. Ahí encajó la baja de Sergio Álvarez. «Lleva varios partidos con algunas molestias físicas y para él es bueno tener un pequeño impasse y descansar bien el fin de semana», aclaró.

Un desplazamiento corto

En esa gestión del esfuerzo hizo un llamamiento a toda la plantilla, incluidos los menos habituales. «Cuando empiezas una eliminatoria, con partidos de miércoles a domingo, necesitamos que todos estén preparados para jugar», observó, concluyendo que «todos me han demostrado que están implicados». Avisó a renglón seguido de la dificultad del partido de Córdoba. «Será un ambiente hostil, difícil, porque no tenían ninguna posibilidad de salvarse y ahora lo tienen cerca», subrayó. Y se mostró dispuesto a firmar el empate si las cosas van bien, insistiendo en que «de inicio no lo valoramos porque este tipo de situaciones llevan a error».

En relación al 'play off', Baraja señaló como particularidad que «prefiero jugar los partidos de vuelta en casa» y, en relación al primer rival, apuntó que «sin duda preferiría un desplazamiento corto». Sobre lo que no quiso pronunciarse fue sobre el ruido que hay en Zaragoza por el posible fichaje de Natxo González, su entrenador, por el Deportivo. Eso sí, concedió que «lo que es importante para un club es tener tranquilidad y estabilidad».

