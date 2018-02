SPORTING | Rubén García: «El de Lorca es un partido trampa»

Nadie se fía del colista en el Sporting. Ni Jony, Guitián, Calavera ytampoco Rubén García. El extremo comenta que “de cara a mirar por nosotros tenemos que dar un paso al frente fuera de casa. Es un partido trampa, contra un equipo que aquí nos hizo un encuentro muy difícil”.

En contexto Baraja abre un 'casting' por Carmona

El rojiblanco, en principio, continuará en el once incial. “Tengo ganas de poder ayudar al equipo. Me encuentro muy cómodo en las tres posiciones de arriba, aunque por dentro es donde más minutos he jugado”, afirma el valenciano, que se también muestra encantado de poder participar en la banda derecha. “Me encantaría jugar allí”, subrayó.

A Rubén García le resulta “inexplicable” la dinámica de resultados del equipo a domicilio: “Son situaciones que pueden darse. Es algo casi inexplicable que en casa el equipo sea superior y fuera nos cueste tanto”.

Por último anuncia que el equipo va a Lorca “con la ilusión intacta. Serían tres puntos vitales para afrontar la próxima semana con cierta tranquilidad”.