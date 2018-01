El Sporting estudia con el Getafe la salida de Scepovic en el mercado de invierno Rachid, ayer, después de pasar el reconocimiento médico, con representantes del club belga. / WAASLAND-BEVEREN El delantero serbio tiene asumido que no cuenta para Rubén Baraja, mientras que Rachid se marcha cedido al Waasland-Beveren belga JAVIER BARRIO GIJÓN. Sábado, 20 enero 2018, 02:35

La segunda etapa de Stefan Scepovic en el Real Sporting de Gijón podría tocar a su fin en las próximas semanas y sin el brillo de la anterior, avalada por sus 23 goles. El delantero serbio, que se quedó fuera de la lista para Lugo por una sobrecarga, tiene asumido que no entra en los planes de Rubén Baraja, quien le dejó sin minutos en los dos últimos encuentros, pese a estrenarse con dos titularidades con el preparador vallisoletano. La situación no es sencilla para ninguna de las partes y el agente del futbolista, Mela Kodro, se desplazó esta misma semana a Mareo para tratar con Miguel Torrecilla la salida del delantero, que parece muy difícil en este momento.

El director deportivo salmantino ya ha mantenido también contactos con el Getafe para encontrar una solución a un caso que se presenta muy complejo por la alta ficha del futbolista, difícil de encajar para la mayor parte de los clubes de Segunda a estas alturas, y con el añadido de la opción de compra obligatoria que suscribió en su día el Real Sporting de Gijón con el club azulón, establecida en 1,8 millones de euros. En Mareo ven, en ese sentido, muy complicada la posibilidad de que salga, pero también parece difícil de reconducir esta situación, sobre todo porque Baraja considera que hoy por hoy Carlos Castro y, sobre todo, Santos, se adaptan mejor a sus exigencias y están bastante por encima del serbio. Con este panorama, la solución más factible sería encontrar una alternativa en el extranjero.

«Cuando llegamos le dimos la posibilidad de jugar de inicio. Participó en dos de los partidos que dirigimos y, lógicamente, tengo que tratar de buscar el mejor once o el equipo que yo piense que nos va a dar un mejor rendimiento. La competencia en un equipo como el Real Sporting de Gijón es alta y él tiene que aceptar esa competencia y esa dificultad de ser titular indiscutible. Hay que ganárselo y trabajárselo y es lo que el resto de compañeros están haciendo. No hay más que una decisión deportiva en todo esto», explicó Rubén Baraja sobre el serbio en la entrevista que mantuvo con EL COMERCIO esta semana. Ayer, en rueda de prensa, el técnico no quiso alimentar ningún debate por la ausencia en los dos últimos entrenamientos de Scepovic, con un problema muscular, y de Pablo Pérez, que completó el último de forma parcial y por el que ha preguntado el Alcorcón. «Veremos el mercado y la semana que viene qué va demandando. Quiero centrar toda mi energía en mañana -por hoy-», se limitó a comentar.

Opción de compra

La situación de Rachid, por otra parte, quedó solucionada ayer. El centrocampista franco-argelino, como adelantó EL COMERCIO.es, jugará cedido por lo que resta de temporada en el Waasland-Beveren de la Primera División belga, con el que ya negoció en el verano y que podrá hacerse con la propiedad del jugador si ejecuta la opción de compra que está incluida en el contrato al final del curso. En caso contrario, Rachid regresaría a Gijón para afrontar su último año en el Real Sporting de Gijón

Pablo Pérez, por su parte, completó la mayor parte del entrenamiento de ayer con ayuda de una faja para sobrellevar la lumbalgia aguda que le atormenta estos días. El mediapunta cuenta con una propuesta del Alcorcón para salir cedido, pero Baraja tiene serias dudas por su versatilidad y el aprovechamiento que puede hacer de él en algunos momentos puntuales. La marcha de Quintero, mientras, podría formalizarse en los próximos días.

