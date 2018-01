Sporting | Scepovic sigue pendiente de resolver su futuro El serbio, que figura en el parte médico con una sobrecarga, no se ejercita con el grupo JAVIER BARRIO Gijón Domingo, 21 enero 2018, 13:17

Stefan Scepovic no participó en el entrenamiento con el grupo por tercera jornada consecutiva, en lo que fue la vuelta al trabajo del equipo tras la derrota en Lugo. El delantero serbio, que figura en el parte médico con una sobrecarga, estudia ya su salida en este mercado de invierno junto al Real Sporting de Gijón y al Getafe, como informó EL COMERCIO. En cualquier caso, no parece una situación sencilla de resolver, pero el futbolista considera que no entra en los planes de Rubén Baraja y que tiene que buscar un cambio de aires en estas semanas que restan para el final del mercado.