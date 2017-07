Sporting SPORTING | Carmona se retira con problemas físicos El mallorquín no terminó el entrenamiento por una sobrecarga en el adductor derecho ANDRÉS MAESE Gijón Lunes, 17 julio 2017, 12:55

Media hora antes de que concluyera el entrenamiento matinal, Carlos Carmona abandonó el terreno de juego. El centrocampista, con molestias musculares, sufre una sobrecarga en el adductor derecho que le impedirá completar la sesión vespertina.

De la que el rojiblanco se dirigía hacia los vestuarios, se cruzó con Rachid. El argelino, acompañado del readaptador César Castaño, saltó al campo para realizar ejercicios específicos. En principio, se espera que el mediocentro se incorpore al trabajo del grupo a lo largo de la semana.

Queda pendiente conocer si Carmona se desplazará el miércoles con el equipo a Salamanca. Allí el equipo disputará su primer amistoso ante el Guijuelo a partir de las 20.30 horas.

Paco Herrera no sabe cómo juega Rachid. Al menos, no lo ha visto ejercitarse desde que comenzó la pretemporada. El motivo no es otro que unas molestias musculares que arrastra el jugador en su pie izquierdo desde la pasada temporada.

La segunda semana comenzó con la plantilla en el gimnasio. Tras la sesión con las pesas, los jugadores se desplazaron al campo número cinco, habitual terreno de juego donde se desarrollan los entrenamientos de la pretemporada, para trabajar a las órdenes de Herrera. El intenso calor fue uno de los protagonistas en la primera jornada de una semana en la que el cuadro rojiblanco iniciará los encuentros amistosos.

El miércoles (20.30 horas),el Sporting se despalzará a Salamanca para enfrentarse al Guijuelo. La segunda cita tendrá lugar en Ferrol. El sábado el equipo rojiblanco disputará un triangular ante el Celta y el Racing de Ferrol que comenzará a las 19 horas.