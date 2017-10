Sporting Sporting | Sergio Álvarez: «Tenemos que ser más ordenados y disciplinados» La jornada de descanso ha servido, según el capitán sportinguista, para «analizar los problemas que arrastra el equipo y ajustar esos aspectos para volver a ser el equipo sólido de las primeras jornadas» ANDRÉS MAESE Gijón Martes, 3 octubre 2017, 13:50

El capitán del Sporting se mostró tranquilo por el momento que atraviesa el cuadro rojiblanco. Esa tranquilidad es la que también ha transmitido Paco Herrera a sus jugadores esta mañana. El preparador mantuvo una conversación con el vestuario antes del inicio del entrenamiento: “Herrera nos dice que tenemos que estar bien colocados. Tácticamente tenemos que ser ordenados y disciplinados”.

La charla del técnico no fue la única en Mareo. El avilesino ha desvelado que en el vestuario los futbolistas también han analizado la situación. “Sabemos que este último partido no estuvimos bien. Hemos hablado entre nosotros y llegamos a la conclusión de que tenemos que ser fuertes y no venirnos abajo”, ha admitido en Mareo.

Ajuste táctico

Sergio Álvarez sabe lo que es jugar en Segunda División y ha recordado que “la tónica durante el año será la igualdad. Hay que destacar la constancia y la regularidad porque la temporada es muy larga”. No hay duda de que el Sporting no está mostrando su mejor versión y los futbolistas son conscientes de ello. “Hay que ir ajustando las posiciones. Hay determinados jugadores que juegan entre líneas y las cosas no salen de un día para otro, hay que trabajar”, ha confesado el centrocampista que confía plenamente en Paco Herrera: “Todos sabemos el conocimiento que tiene el entrenador del fútbol y de los jugadores. Tenemos que mostrar nuestra mejor versión para competir en todos los partidos”.

El rojiblanco también ha descartado que el problema del grupo se a motivado por la falta de ganas de los jugadores. “No es un problema de actitud. Todo el equipo quiere sumar, pero cuando no salen bien las cosas es muy difícil rendir a buen nivel”, ha señalado antes de indicar que el próximo sábado el Sporting está prácticamente obligado a sumar los tres puntos: “En casa prácticamente tenemos la obligación de ganar todos los partidos. Es anecdótico que venga el colista porque si te relajas cualquier rival te puede hacer daño”.