SPORTING El Sporting sondea el regreso de Scepovic a Gijón en calidad de cedido Scepovic, en Getafe. / EFE En Argentina sitúan a Fernando Amorebieta como posible incorporación de Independiente para la próxima temporada A. MAESE gijón. Jueves, 6 julio 2017, 02:21

Miguel Torrecilla quiere reforzar la delantera con Stefan Scepovic. El delantero serbio que milita en el Getafe no ha tenido el protagonismo deseado en un equipo que ahora le busca una salida tras haber logrado el ascenso a Primera División.

El goleador no vería con malos ojos su regreso a la que fue su casa en la temporada 2013-14, en la que cuajó su mejor campaña al marcar 23 goles. En aquella ocasión, el ascenso para el Sporting se le escapó en el 'play off' ante Las Palmas. Sandoval fue el técnico que comenzó en el banquillo rojiblanco, pero fue destituido en la recta final del campeonato. Abelardo Fernández ocupó su lugar, pero no fue capaz de devolver al Sporting a Primera, objetivo que sí consiguió un año después.

Por otro lado, Fernando Amorebieta hizo saltar ayer las alarmas en Argentina. El defensa comenzó a seguir en las redes sociales al Club Atlético Independiente argentino y a su entrenador Ariel Holan. El movimiento del internacional venezolano no pasó desapercibido para la prensa local que insiste en situar al zaguero en la órbita del cuadro sudamericano.

Cabe recordar que Amorebieta dejó pasar el plazo marcado por su contrato para desvincularse del Sporting una vez que concluyó la temporada. A ello hay que añadir que la más que probable salida de Jorge Meré y la incertidumbre de lo que pueda suceder con Babin dejan la defensa rojiblanca con un mínimo de efectivos.

En todo caso, el movimiento en el mercado veraniego por parte del Sporting no ha hecho más que empezar. La plantilla pasará hoy y mañana las pruebas médicas antes de que el lunes comience la pretemporada en la Escuela de Fútbol de Mareo.