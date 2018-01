Sporting Stefan se queda fuera por decisión técnica Baraja repite convocatoria con la excepción de Moi Gómez ANDRÉS MAESE Gijón Sábado, 27 enero 2018, 13:21

Rubén Baraja ha facilitado la lista de convocados para jugar ante el Nástic. El técnico repite la citación de la semana pasada salvo la ausencia de Moi Gómez, que jugará cedido en el Huesca hasta el final de la temporada.

La principal novedad es Stefan Scepovic. El serbio, que la pasada semana no viajó a Lugo por lesión, esta vez que queda fuera por decisión técnica. Al igual que el delantero, Lora, Álex López y Quintero también verán el partido desde la grada por descarte. En el caso de Pablo Pérez, el centrocampista no se ejercitó con normalidad en toda la semana debido a una lumbalgia, por lo que su ausencia en la lista no resulta sorprendente.

La lista está formada por: Whalley, Xandao, Bergantiños, Barba, Sergio, Santos, Castro, Carmona, Mariño, Rubén, Canella, Jony, Isma López, Viguera, Álex Pérez, Adri Montoro, Nacho y Juan Rodríguez.