SPORTING Sporting | Stefan Scepovic: «Espero conseguir el ascenso a Primera» Scepovic sale de las oficinas de Mareo. / D. Arienza Stefan Scepovic llega cedido por una temporada al Sporting con el objetivo de ascender ANDRÉS MAESE GIJÓN. Jueves, 13 julio 2017, 03:38

El Día de Álex Bergantiños terminó siendo el de Stefan Scepovic. El regreso del máximo goleador del Sporting de los últimos años comenzó a las 14.40 horas. En ese momento el delantero serbio atravesó la puerta de llegadas del aeropuerto de Asturias. El agente del atacante, Mela Kodro, y Mario Cotelo, delegado del club, le esperaban. El serbio llegó solo, con una maleta roja, una sudadera de capucha del mismo color, unos vaqueros rotos y unas zapatillas negras.

Scepovic no es un hombre que exprese sus sentimientos. Por lo menos, no lo hace en público por su timidez. Esa que perdió hace cuatro años con la camiseta del Sporting. Al menos en la primera mitad de la temporada. Fiel a su habitual imagen, el serbio apenas mostró la felicidad que le produce volver a Gijón. De no ser por su deseo de regresar a defender los colores rojiblancos, muy probablemente no sería presentado esta mañana en Mareo.

La jornada para el atacante no había hecho nada más que empezar. Después de comer y descansar, el ya rojiblanco se acercó, junto a su representante, a la Escuela de Fútbol de Mareo. El reloj marcaba poco más de las cinco y media de la tarde cuando Mario Cotelo estacionó su vehículo del que bajó el futbolista. Esta vez sí se le vio sonreír. «Espero conseguir lo que no pude hacer la otra vez, el ascenso», afirmó Scepovic de camino hacia el examen médico.

A la primera persona que se encontró nada más entrar en la enfermería fue a Jorge Luis, el utillero, que, literalmente, le recibió con los brazos abiertos. Stefan se sentía como en casa. Entre las diferentes pruebas y la firma de su cesión pasó cerca de una hora. A eso de las seis y media de la tarde, el serbio apareció por la puerta de los vestuarios camino hacia las oficinas de Mareo. En la sala de reuniones le estaban esperando el secretario del consejo, Ramón de Santiago, el consejero Fernando Losada y el director deportivo, Miguel Torrecilla. Aunque no estuvo presente en la firma, Paco Herrera también se encontraba en el edificio, por lo que conoció al serbio.

El técnico llegó a Mareo mientras Scepovic se encontraba con los médicos del club. Ajeno a la llegada del futbolista, Herrera se sorprendió al conocer que su delantero ya estaba en Mareo. Posiblemente su visita a las instalaciones fuera para conversar con el director deportivo de cómo estaba el mercado tras las dos primeras contrataciones.

Veinticinco minutos después de reunirse y conocer a los dirigentes rojiblancos, Stefan y su agente abandonaron el edificio. Ya estaba hecho. La cara de felicidad del jugador lo decía todo. De la que se dirigía a su vehículo fue preguntado por la firma del contrato. Él, simplemente, levantó el dedo pulgar de su mano derecha para confirmar su compromiso con el Sporting.

Su firma se rubricó en torno a las 18.45 horas. El serbio volvía al club que mejor rendimiento le ha sacado en los terrenos de juego. Una versión que parece estar muy alejada de la que ofreció tanto en el Celtic como en el Getafe. Es por ello que su regreso genera ciertas dudas.

La incógnita es saber cómo llega Scepovic. Si su vuelta se produce con una motivación extra por estar en Gijón y con ello llega el delantero que tantas alegrías ofreció como rojiblanco. Bien es cierto que el jugador ha hecho mucho por volver y su deseo de triunfar quedó patente ayer durante su firma.

Imagen. Entrenamiendo del Sporting. / Damián Arienza

Tal y como adelantó El COMERCIO, el Sporting se hará cargo de una parte de la ficha. Unos 500.000 euros. Además, el club madrileño ha incluido en la operación una cláusula de compra obligatoria por la que el conjunto rojiblanco deberá abonar 1,8 millones de euros en el caso de que se logre el ascenso a Primera División.

El Sporting hizo oficial el retorno de Stefan Scepovic a las 19.20 horas. Un día después de que Bergantiños fuera presentado en la Escuela de Fútbol de Mareo, esta mañana, a partir de las 11 horas, será el turno para el serbio.

Torrecilla será la persona que acompañará al nuevo jugador rojiblanco. Será su segunda incorporación como director deportivo, pero en esta ocasión no hará falta que entre en demasiados detalles sobre las características del fichaje. La afición conoce perfectamente el hombre que refuerza la delantera. En aquella ocasión en la que Scepovic fue la referencia, el equipo quedó eliminado ante Las Palmas en el 'play off' de ascenso a Primera División.

Sus 23 goles con la camiseta del Sporting enamoraron a El Molinón hace cuatro años. Ahora regresa para recuperar su olfato goleador. En sus botas está el poder reconquistar al sportinguismo y volver a la élite mostrando que aquel jugador que despuntó en Segunda no fue solo un espejismo.