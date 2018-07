El Sporting cumple el objetivo y supera los 21.000 abonados Colas ante las taquillas de El Molinón. / Aurelio Flórez El club ve satisfechas las expectativas y confía en aumentar la cifra a partir del 6 de agosto, cuando se abrirá el periodo para nuevas altas EFE Martes, 31 julio 2018, 21:12

El Sporting cuenta en estos momentos con 21.256 abonados tras el cierre del plazo habilitado para la renovación, cifra que espera incrementar a partir del 6 de agosto, fecha en la que se abrirá el período para nuevas altas y que supera las expectativas del club al comienzo de la campaña.

El consejo de administración había cifrado en «entre 18.000 y 20.000» el número de abonados con el que el club podría iniciar la temporada, cifra que ya ha sido superada ya que la afición local no ha dado la espalda a su equipo a pesar de la decepción de no haber conseguido el ascenso y que hasta el momento no se haya producido ningún fichaje que pueda ser un reclamo para los seguidores.

El Sporting alcanzó la pasada temporada y a pesar de estar en Segunda división, el récord de abonados con 24.307, pero los responsables del club gijonés siempre fueron conscientes de que sería muy complicado repetir esa cifra tras no haber logrado el retorno a Primera división por lo que habían incluido en su presupuesto ingresos por un máximo de 20.000 abonados.

El incremento de la cifra de ingresos por este apartado supondrá también un aumento en el tope salarial por lo que el Sporting podrá dedicar una mayor cantidad de dinero al capítulo de fichajes.

El siguiente fichaje en llegar será el defensa francés Mathieu Peybernes al que se le espera en Gijón mañana aunque no se sabe si a tiempo de incorporarse al desplazamiento del resto de sus compañeros para disputar dos partidos, el primero mañana mismo en León y el siguiente el sábado en la localidad portuguesa de Chaves a donde viajarán tras el encuentro de León.

