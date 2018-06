Sporting Sporting | Torrecilla: «Tenemos que pedir disculpas y asumir responsabilidades» Miguel Torrecilla. / ARNALDO GARCÍA El director deportivo asegura que «vamos a ir a por el ascenso sin excusas» ANDRÉS MAESE Jueves, 14 junio 2018, 13:44

Pidió perdón, reconoció haber cometido errores y lanzó un mensaje optimista de cara a la próxima temporada. Miguel Torrecilla analizó su primer año al frente de la parcela deportiva del Sporting. Lo hizo con un mensaje de futuro claro: «Nuestro primer mercado lo tenemos en Mareo. Creemos que para este club Mareo tiene que ser una marca».

Pero antes de hablar de la próxima temporada, al salmantino le tocó asumir el trabajo mal hecho sin entrar en detalles. «En nombre de todos tenemos que pedir disculpas a nuestra afición. Es a los que nos debemos porque nos acompañan siempre», afirmó Torrecilla, que añadió que «hay que asumir la responsabilidad. No llegué aquí para trabajar con la mente puesta en Segunda, sino que lo hice y lo hago pensando en Primera. Es el reto de un director deportivo que trabaja en el Sporting. En mi primer año no lo he conseguido y asumo la responsabilidad. Todo el mundo tiene que apretarse desde ya para que la responsabilidad y el cambio de actitud que voy a pedir se dé en el área deportiva».

Después mirar hacia el pasado, tocó echar un vistazo a lo que está por llegar. «Ahora la mente está puesta en el futuro y en no repetir los errores. El final es duro, pero nos tiene que servir para aprender de los errores. No hay proyectos sin errores, aunque haya éxitos, existen errores»; comentó.

En ese cambio que pide, el director deportivo recordó que «no cambia el objetivo para nada, aunque sí va a cambiar la forma de conseguirlo. Cambia el perfil porque no somos el equipo de Primera recién descendido, pero no puede cambiar el espíritu y la ilusión. No hay excusas. Nadie puede poner un cartel que diga que no vamos a buscar el ascenso».

La próxima plantilla

Torrecilla desveló los primeros pasos que ha dado de cara a la próxima plantilla que dirigirá Rubén Baraja. «Hemos informado del corte de contrato de Álex López. Además Whalley abandona la entidad y Moi Gómez continuará cedido en el Huesca», afirmó. También dio a conocer la lista de futbolistas del filial que formarán parte del primer equipo a partir del 9 de julio: «A Dani Martín y Nacho Méndez se suman Juan Rodríguez, Cristian Salvador, Tráver e Isma Cerro y en dinámica de subir y bajar con el filial estarán Carlos Cordero y Pedro Díaz».

En cuanto al tope salarial, Torrecilla no hizo públicas las cifras exactas «porque todavía no las tengo», pero sí aseguró que «estaremos entre el cuarto y quinto presupuesto de la categoría, pese a que los recién descendidos partirán con la ventaja de la ayuda por descenso».

Síguenos en: