Sporting | «No vengo solo para una temporada»

Scepovic espera subir a Primera con el Sporting y prolongar su compromiso con el club varios años «En el momento que supe del interés del equipo rojiblanco por ficharme lo dejé todo de lado», asegura el delantero ANDRÉS MAESE GIJÓN. Viernes, 14 julio 2017, 06:29

Stefan Scepovic se volvió a vestir ayer de rojiblanco. En realidad, se presentó en sociedad completamente de rojo. Lo hizo con la equipación de entrenamiento para esta temporada. Al igual que ocurrió con Bergantiños, el delantero serbio no pudo posar con la elástica oficial porque hasta esta mañana no será presentada. Concretamente, en la tienda oficial del club de la calle San Bernardo.

«¡A ti ya te conocen!», le dijo Miguel Torrecilla mientras el futbolista, puntual con la cita, aguardaba al director deportivo para comenzar su presentación en la sala de prensa de Mareo. Al salmantino no le faltaba razón. La afición sportinguista conoce a la perfección, al igual que el padre Fueyo, que no perdió detalle en la primera fila, al delantero que firma el Sporting para la próxima campaña.

Stefan llega en calidad de cedido, en principio, por un año, pero su compromiso se prolongará si el Sporting regresa a Primera División. Y esa es la intención del goleador, que destacó, durante su presentación, que «no vengo solo para una temporada». La idea de Scepovic es la de volver a ser aquel jugador con el que tanto disfrutó El Molinón porque, desde que abandonó la ciudad, su trayectoria no ha rodado como esperaba. «No voy a negar que si miro hacia atrás me arrepiento de haber abandonado el Sporting», reconoció sin hacer demasiado hincapié en su pasado porque «ahora solo quiero mirar hacia adelante».

La última mirada que echó hacia atrás Scepovic fue para dar detalles de su salida. Algunos seguidores no se olvidan de su marcha del Sporting, aunque muchos se acercaron a las instalaciones rojiblancas para recibirlo entre aplausos. Pero el delantero serbio rápidamente apuntó que «la gente tiene que entenderlo porque el equipo no consiguió el ascenso y mi temporada fue muy buena».

Pese a que Scepovic no quiere pensar en sus últimas campañas, lo cierto es que su presente y futuro en el Sporting están ligados a su pasado. Los 23 goles que anotó hace cuatro años serán una presión añadida para un futbolista que no ve con malos ojos que la afición sea exigente porque, dijo, «es lo mejor para que un profesional dé lo mejor de sí».

A Stefan y su familia les gusta Gijón. Y también el Sporting. Así lo recalcó ayer una y otra vez. Pero al club y a la ciudad ahora añade el trabajo que están realizando Miguel Torrecilla y el técnico Paco Herrera. «Me ilusiona el nuevo proyecto que se está construyendo», afirmó el hombre que volverá a coincidir con varios compañeros que ya lo acompañaron entonces en el vestuario.

Precisamente antes de que abandonara Mareo, el delantero saludó cariñosamente a Canella y a Víctor Rodríguez, con el que coincidió en su primer año en el Getafe. El jugador catalán no es el único que jugó con él como azulón ya que Moi Gómez también conoce al nuevo atacante rojiblanco.

Scepovic no quiso marcar un número de goles para esta temporada. Tampoco lo hizo hace cuatro años cuando fue presentado por primera vez con el Sporting. «Nunca me marco una cifra, pero estoy dispuesto a trabajar para ayudar al equipo», advirtió. Ese empuje que quiere aportar el rojiblanco será para intentar lograr el ascenso a Primera. «Es el objetivo claro del Sporting para la próxima temporada», puntualizó el serbio, que ya el pasado miércoles, cuando pisó Mareo por primera vez en su segunda etapa, dejó claro que «vuelvo para intentar conseguir lo que no pude hacer la otra vez». Es decir, competir en la élite con el Sporting.

Un hombre más maduro

El Stefan que fue presentado ayer no es el mismo que abandonó Gijón en el verano del 2014. Pese a que físicamente parece que no hayan pasado los años para él y que su español siga siendo tan perfecto como lo era antes, lo cierto es que el propio jugador reconoció que «soy más maduro que antes».

Las experiencias vividas tanto en Escocia como en Getafe le han servido para que «la cabeza no esté pensando en otras cosas que no sea mi trabajo». De Paco Herrera poco pudo decir porque tan solo lo saludó el miércoles cuando accedió a las oficinas para firmar su cesión por un año con el club rojiblanco. «Me parece una buena persona que conoce a la perfección a los jugadores y la categoría», comentó Scepovic sobre la persona que tiene ante sí la ardua tarea de recuperar la mejor versión del delantero.

En principio, el delantero volverá a lucir el número 12. Ese que siempre lleva a su espalda porque es el día en que pidió matrimonio a su mujer.