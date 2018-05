«Nos hemos ganado el derecho a pelear por el ascenso directo» Baraja recuerda que «empieza una liga de cinco partidos contra dos rivales y tenemos que sumar el mayor número de puntos» J. BARRIO GIJÓN. Sábado, 5 mayo 2018, 01:38

Conforme la competición va llegando al desenlace, Rubén Baraja aprieta las tuercas a los suyos, confirmando lo evidente y solicitando el último esfuerzo. Ayer, minutos antes de subirse al autocar, reconoció que «en este momento nos hemos ganado el derecho a pelear en estos partidos por el ascenso directo gracias a nuestro rendimiento». Prosiguió solicitando un último empujón porque, a su modo de ver, las dinámicas ya cuentan poco. «Empieza una liga de cinco partidos contra dos rivales y tenemos que tratar de sumar el mayor número de puntos para depender de nosotros mismos», subrayó el técnico.

Pero pidió, si finalmente no se logra, no infravalorar el 'play off'. «Sería una alternativa más larga y dificultosa para ascender, pero sería una oportunidad que hace dos meses valorábamos como una buena situación», insistió Baraja, preparado para cualquier desenlace. Atrás quedaron otras consideraciones en las que no se mostró dubitativo. Se le preguntó por si firmaba luchar por el ascenso directo en la última jornada si este dependía de sí mismo. «Seguro», respondió rotundo. En todo caso, y aunque reconoció en varias ocasiones que la renta de los tres primeros con el resto es difícil de recuperar, Baraja no quiso descartar a nadie «porque los que vienen de atrás pueden encadenar una buena racha».

Sobre la jornada, con tres salidas complicadas para los tres primeros, concedió que «los tres tenemos un partido fuera y estamos en un momento en el que ganar sería un paso adelante». Pero no definitivo, considerando que «este será uno de los ascensos más complejos en cuanto a puntuación porque vamos todos muy justos», y que en el tramo final «vamos a tener cinco partidos de mucha tensión y dificultad».

El autocar del equipo sufrió una avería en Cantabria y llegó con una hora de retraso

Por otra parte, el autocar del Sporting, que salió de Mareo tras la rueda de prensa de Baraja, sufrió una pequeña avería de camino a Zaragoza. La expedición tuvo que detenerse una hora por un problema mecánico en Cantabria, muy cerca ya de Vizcaya. Fue justo después de parar para comer en Hoznayo. Un mecánico reparó la avería para proseguir con el viaje.