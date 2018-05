El 'play off' dispara la tensión El Sporting y el Zaragoza encaran el final con su presencia en las eliminatorias por el ascenso asegurada frente a la feroz lucha de cinco equipos por las otras dos plazas JAVIER BARRIO GIJÓN. Martes, 29 mayo 2018, 03:04

Lleva preparando Rubén Baraja a su equipo para el 'play off' desde aquel fatal atragantamiento en el Heliodoro. El martes posterior, con la famosa reunión en Mareo, ayudó al equipo a resetear. Ya entonces los jugadores asumieron que su suerte estaba ligada a las eliminatorias por el ascenso a Primera, salvo milagro, y que no había que desnortarse mucho con el Rayo. El técnico comenzó a cocinar esos partidos cruciales, concluyendo, eso sí, que antes había que buscar la confirmación frente al Granada y asegurar el tercer puesto en Córdoba. Y, ahora reconoce sincero Rubén García, «llegar a la última jornada sabiendo que vamos a jugar por el 'play off' es bueno para todos». Mejor evitar el trauma de última hora.

Solo el Sporting y el Zaragoza tienen asegurado el 'play off'. Y en una situación de privilegio, además, ante la primera eliminatoria, con el partido de vuelta determinado con antelación en El Molinón y La Romareda de fin de semana. Si no hay alteraciones en la tabla, el equipo rojiblanco se medirá a su primer rival (el sexto ahora es el Valladolid) el miércoles 6 de junio a las 20.30 horas. La vuelta, en este supuesto, sería de sábado 9 a las 18 horas. Y la cita definitiva de las dos eliminatorias será ya el sábado 16 de junio a las 20.30 horas.

Antes habrá una última entrega de la temporada. No se sabe con certeza cómo abordará el Sporting el último enfrentamiento del curso regular. Un punto dejará soldado al equipo de Baraja al tercer puesto. También un punto podría ser suficiente para el Córdoba de José Ramón Sandoval, a la caza y captura de la salvación, dependiendo de cómo se dé la tarde del sábado en otros campos. Baraja también podría aprovechar para dosificar al personal. Lo más probable, por ejemplo, es que Álex Pérez, con cuatro amarillas, no juegue. Isma López y Nacho Méndez están en la misma tesitura. Sobrepasada la última jornada, si no hay sanción derivada del partido de Córdoba, todos pondrán el contador a cero. También Baraja podría descargar a algún futbolista, como Sergio, Rubén García, Jony o Santos. No se espera una revolución enorme, que pudiera descoyuntar al equipo, pero sí alguna modificación medida.

Posibles rotaciones

En Zaragoza se perciben sensaciones muy similares a las que salen de Mareo. El 'play off' ha comenzado a jugarse y su situación le concede cierta ventaja. Natxo González insinuó la semana pasada que se daba por satisfecho con el cuarto puesto, que ya nadie puede discutirle. «Tal y como están las cosas sí está para firmar el cuarto puesto», reconoció en una entrevista en la Cadena Cope. Ante este panorama, aunque la posibilidad de birlar la tercera plaza al Sporting es golosa, el preparador vitoriano podría retocar el once en el Miniestadi. Tienen muchas papeletas de no participar allí ni Mikel González, ni 'Papu', con cuatro tarjetas amarillas cada uno. O puede que tampoco lo haga Zapater, con algún problema físico. El que no estará seguro en la Ciudad Condal es Íñigo Eguaras, expulsado con roja directa ante el Valladolid. La redacción del acta anticipa una sanción de un partido.

Cádiz, Valladolid, Osasuna, Numancia y Oviedo, el grupo que litigará por las otras dos posiciones, no pueden guardarse nada en la última jornada. Tendrán que ir a tumba abierta para sacar sus encuentros adelante: Granada-Cádiz, Valladolid-Osasuna, Numancia-Cultural y Oviedo-Huesca. Esa feroz competencia, de rebote, podría pasar factura a los dos últimos seleccionados para el 'play off' cuatro días -el sexto clasificado que se mide al tercero- y cinco días -el quinto- después. No va más.

