Stefan critica a Sandoval por empujarlo a la banda izquierda

No le sentó nada bien a Scepovic que se cuestionara su rendimiento tras su paso por el Sporting. El jugador se mostró molesto por la pregunta y se mostró tajante. «Sé como entrené y cómo trabajé durante los últimos años y estoy muy tranquilo», dijo el serbio, que añadió que «vengo a aportar cosas, el pasado lo dejo atrás».

Su malestar no quedó ahí porque también se le recordó que la segunda vuelta en su temporada como rojiblanco no se asemejó a la primera, en la que hizo gala de un gran nivel goleador. «Esta es otra pregunta que no es para mí», respondió, antes de recordar que «no jugué en la misma posición». Al delantero no le falta razón porque el por entonces técnico, Sandoval, lo escoró a la banda izquierda y su olfato goleador fue a menos.