Sporting Sporting | «Hay que tener paciencia; quedan 29 jornadas y estamos a dos puntos del ascenso» Stefan Scepovic, ayer, en la redacción de EL COMERCIO. / PALOMA UCHA «Es normal que todos esperen un juego bonito, pero lo que queda en el recuerdo de la gente es el triunfo final», asegura Stefan Scepovic en 'Sporting Hoy' J. BARRIO GIJÓN. Martes, 14 noviembre 2017, 03:47

«No había ningún problema con el míster», confirmó ayer Stefan Scepovic durante una entrevista concedida al programa 'Sporting Hoy', en Canal 10. En cualquier caso, reconoció el serbio desde los estudios ubicados en EL COMERCIO, «me pilló por sorpresa pasar del once al banquillo porque estábamos en una racha positiva y me encontraba cómodo, pero el míster es el que manda y los jugadores estamos para ayudar», asumió, asegurando desconocer el porqué de su caída del once titular en los cuatro partidos anteriores a la cita frente al Valladolid: «No sabría decir qué era exactamente».

Zanjada su situación personal, el delantero, autor del gol rojiblanco el domingo, hizo un análisis del amargo despertar que tuvo ayer el Sporting, que se vio una vez más por delante en el marcador el domingo, pero terminó rindiéndose a la descafeinada sensación del empate en su campo, pese a desperdiciar varias ocasiones claras para engordar su cuenta y propiciar un desarrollo más plácido del choque. «Tuvimos muchas ocasiones para sentenciar el encuentro», resumió Stefan, que, en ese sentido, no escondió su error en el uno contra uno que marró frente al guardameta Masip y dio un paso al frente en la asunción de responsabilidades: «Asumo que tenía que haber marcado en la ocasión que tuve».

Antes había relatado con un poso de resquemor la secuencia, en un error del visitante Nacho en la corta cesión hacia Masip, con Stefan anticipando los nervios en el defensa. «Fue un error del defensa. Hice un primer toque y se me fue el balón. El portero salió muy rápido y achicó bien. Intenté levantarla, pero hizo una buena parada con la mano», recordó, lamentando una vez más que «la sensación que tuvimos, pese al empate, es la de perder».

El '19' del Sporting también se refirió a las críticas que recibió el fútbol del Sporting, aunque asumió que «hay exigencia, pero es normal porque acabamos de descender y se espera un regreso rápido». En ese punto, el serbio relativizó el pesimismo y recordó sobre su experiencia del curso pasado con el Getafe que «empezamos fatal; íbamos penúltimos en la jornada siete y terminamos terceros». A renglón seguido, preguntado por el fútbol del equipo rojiblanco, consideró que «el Levante, que subió como líder destacado el año pasado, no tenía en muchos partidos el balón y ganaba por un gol de diferencia». Y concluyó que «es normal que todos esperen un juego bonito, pero lo que queda en el recuerdo de la gente es el triunfo final».

Más maduro

Contra el momento de duda actual, Stefan solicitó «paciencia» a la afición, recordando que «todavía quedan 29 jornadas por disputarse y estamos ahí» y, prosiguió, «la gente tiene que saber que somos los primeros que queremos hacer mejor las cosas». A su reconciliación con el gol, mientras, le dedicó poco tiempo, reiterando que «para un delantero es importante hacer goles y, sobre todo, cuando uno lleva cuatro partidos sin jugar», una situación que asumió con más veteranía: «He dicho muchas veces que el Stefan que ha llegado este año es más maduro en muchas cosas y eso pasa por saber llevar estas situaciones».

