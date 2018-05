«El Tenerife va a pelear y debemos estar atentos»

El choque de mañana entre el Sporting y el Tenerife será especial para Nano Mesa, que regresará por primer vez al Heliodoro Rodríguez López desde que fuera traspasado por el conjunto canario al Eibar en el verano de 2016. «Vuelvo a casa y tengo muchas ganas de que llegue el día para afrontar el partido», aseguró el delantero rojiblanco tras el entrenamiento de ayer en la Escuela de Fútbol de Mareo.

Nano Mesa, que recordó que la Segunda División «es una categoría muy complicada» en la que puede producirse cualquier resultado, descartó además que el Tenerife vaya a afrontar la cita con relajación pese a no tener apenas opciones de disputar el 'play off' de ascenso. «Sabemos que van a pelear y debemos estar atentos», añadió.

La derrota del pasado sábado ante el filial del Barcelona fue un duro mazazo en las aspiraciones del Sporting de alcanzar el ascenso directo. El vestuario, sin embargo, ha pasado página y se centra en el encuentro de mañana para regresar a la senda del triunfo y meter presión a los rivales.

«Hay que seguir, hay que pelear y creo que lo vamos a seguir haciendo, no vamos a dar ningún partido por perdido», aseguró Nano Mesa, para quien el Sporting mantiene intactas sus opciones. «Estamos ahí. Los dos de arriba también han perdido esta semana. Hay que ir a Tenerife y ganar. Quedan tres partidos y estamos haciendo las cosas bien», afirmó.

Nano Mesa reconoce que no celebraría un gol al Tenerife, porque «es la afición que me ha dado todo y se merece un respeto», al tiempo que admite que «hubo contactos» para volver el pasado mercado invernal al club en el que se formó, aunque finalmente optó por la propuesta rojiblanca en busca de minutos. «No se pudo hacer, salió la oferta del Sporting y no la quise desaprovechar porque es un club grande», explicó el canario.

