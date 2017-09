«Estamos a tiempo de todo y vamos a conseguir el objetivo» Herrera dialoga con Jordi Calavera en la vuelta al trabajo del equipo en Mareo. / ARNALDO GARCÍA Paco Herrera dedicó buena parte de la sesión de ayer a dialogar con varios futbolistas, entre ellos Stefan y el defensa Álex Pérez J. BARRIO GIJÓN. Martes, 19 septiembre 2017, 02:33

Algo menos de cuarenta y ocho horas tardó Paco Herrera en abandonar el estado de depresión en el que se encontraba el Sporting. «Entiendo que este partido haya hecho daño, a mí también, pero estamos a tiempo de todo y lo vamos a conseguir. No estoy hablando de la Copa, pero lo vamos a conseguir. Somos un buen equipo», prometió en un guiño al objetivo del ascenso a Primera División. Reconoció, en cualquier caso, que la resaca sobre lo sucedido en Los Pajaritos todavía permanecía en el vestuario. «Lo he visto muy tocado, raro. Hemos perdido y hay que estar con la idea de aprender de ello y levantar la cabeza, pero he visto excesiva tristeza», señaló, aunque tampoco se mostró especialmente preocupado: «Supongo que de aquí a mañana -por hoy- le daremos la vuelta a eso».

Dedicó buena parte de la mañana de ayer Herrera, en ese sentido, a dialogar con algunos futbolistas. Mantuvo un encuentro con Álex Pérez, otro con Calavera y hasta con Stefan, cuya ausencia en Soria vinculó a una decisión técnica. «Fue una decisión mía clara, convencido de que necesitábamos velocidad y por eso jugó Santos de delantero. Me daba la sensación de que con los centrales que ellos tenían podíamos hacerles daño», resumió. Luego, sostuvo, «no tenía sentido sacarle a jugar los últimos veinte minutos».

Buena parte de la rueda de prensa que ofreció Paco Herrera en la víspera del encuentro copero estuvo atada a lo sucedido en Soria, con el Numancia de nuevo en el horizonte como rival. Justificó el técnico el tropiezo con un sonoro toque de atención, instando a sus futbolistas a que, antes que otra cosa, vuelvan a ser fiables en defensa: «Da la sensación de que nosotros mismos nos creemos que tenemos que ganar todos los partidos y el rival nos tiene que defender siempre, mientras nosotros atacamos y tenemos la posesión».

A renglón seguido recordó el preparador que «en Segunda todos los equipos son igual de difíciles y lo primero que hay que hacer, cuando toca defender, es defender». Y puso como ejemplo de ello al propio Numancia, aunque recordó, por otra parte, que el primer gol del conjunto soriano el sábado vino precedido de «una mano clarísima».

Martilleó mucho Herrera durante toda su alocución en la necesidad de ser un equipo sólido y fiable en la retaguardia, pero también observó que «nos equivocamos mucho con la pelota» y concluyó que «no fuimos nosotros, ni un equipo fiel a sí mismo». En cualquier caso, el técnico relativizó el tropiezo y subrayó que «es pronto para todo y no estoy para nada preocupado, aunque sí triste porque para mí es muy importante la imagen que demos».

La prueba de Álex Pérez

Con respecto a Álex Pérez, de vuelta al trabajo y con apariencia de recuperado, el técnico confirmó que «forzamos un poco para ver y no tiene ningún problema». Aunque, anticipó, «esperaré a mañana -por hoy- para tomar la decisión; lo normal es que si viene en la lista sea para jugar». Hizo también un punto y aparte con Carlos Castro, expulsado en el último suspiro del encuentro en Soria y que podría tener un sitio esta noche si Herrera lo considera. «No acaba de estar fino, ni de encontrar su espacio», consideró. Fue justo antes de arropar al delantero, sobre el que manifestó su confianza y que atraviesa un momento difícil, reflejado en esa expulsión: «Si hubiera pensado que era premeditado, la primera sanción que le impondría era que no jugara, pero valoro que es un acto de rebeldía e inconformismo».

Más tarde reflexionó sobre Isma López -«merece jugar», dijo- y anunció un rival muy similar al del sábado. «No sé qué cambios harán, pero será un equipo muy junto, por detrás de la pelota y con salidas rápidas», vaticinó, reconociendo que «me ilusiona la Copa y quiero ganar y hacer un buen partido para que la gente disfrute y se olvide de lo de hace dos días».