La titularidad de Stefan gana enteros para mañana Stefan y Juan Quintero, camino al entrenamiento que se desarrolló en el campo número cinco de Mareo. / ARNALDO GARCÍA Después de cuatro jornadas consecutivas como suplente, Herrera medita devolver la titularidad al delantero A. MAESE GIJÓN. Sábado, 11 noviembre 2017, 01:19

«Tiene muchas posibilidades de jugar». Herrera abre con esta afirmación la puerta de la titularidad a Stefan Scepovic ante el Valladolid, aunque no garantiza que el serbio sea, después de cuatro partidos como suplente, la referencia ofensiva del Sporting. A lo largo de las semanas previas, el técnico ha reconocido que no ve al serbio «fino del todo» pero también contempla incluirlo en el once en función del tipo de partido.

«Quiero recuperar a todos los jugadores», señaló hace unas semanas el preparador en la explicación de la titularidad de Carlos Castro primero, y la de Borja Viguera, después en las últimas jornadas. Desde la jornada décima, se ha perdido la huella del serbio en los terrenos de juego. El motivo, explicado por el propio Herrera, no es otro que el posicionamiento del rojiblanco en los partidos anteriores: «Quiero que sea un rematador, que se mueva de pico a pico del área y no que baje a recibir».

El choque de mañana parece ser el adecuado para las cualidades de Stefan. «Tiene opciones porque creo que es un partido en el que podemos tener espacios y le puede venir bien», explica Herrera. La posible titularidad ya la dejó entrever el catalán nada más concluir el partido ante el Reus: «Su vuelta está próxima, pero no sé si será este domingo (por mañana) o el siguiente».

De ser titular ante el cuadro pucelano, Santos se vería desplazado a la banda izquierda porque el propio técnico no esconde que la dupla formada por el uruguayo y el serbio no le acaba de convencer. Así pues, faltaría por conocer quién actuará por detrás del ariete.

Polémica al margen

Paco Herrera quiere dejar aparcada cualquier tipo de polémica sobre la suplencia de Stefan que, en las primeras nueve jornadas fue titular en ocho ocasiones. «No es un chaval complicado, hablo con él con total normalidad y ya sabe lo que le pido», explica el preparador. El técnico fue más allá e hizo pública, entre risas, una de las últimas conversaciones que mantuvo con él: «Hablamos de la Navidad y de sus vacaciones. Necesita saberlo para sacar los billetes y disfrutar de su familia».