«Torrecilla se fue del Betis sin pedir un solo euro», asegura Haro

El presidente del Betis, Ángel Haro, concedió una entrevista a El Desmarque en la que recordó la salida de Miguel Torrecilla del club verdiblanco. Haro calificó al actual director deportivo del Sporting como « «un excelente profesional» y destacó que su marcha se produjo «sin pedir dinero». «Lo remarco porque no es normal», explicó. El presidente reconoció que «el proyecto deportivo no salió» con Torrecilla, aunque «hubo jugadores que se vendieron con plusvalía, cosa que no pasaba hace muchos años».