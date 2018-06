Los trabajadores del Carrefour de Los Fresnos se vuelcan con el Sporting ALGUNOS MIEMBROS DE LA PLANTILLA DEL CARREFOUR DE LOS FRENOS. Los trabajadores posan con la pancarta de apoyo de EL COMERCIO. / ARNALDO GARCÍA EL COMERCIO Gijón Sábado, 2 junio 2018, 03:03

Toda la comunidad sportinguista está volcada con el equipo de Rubén Baraja. Desde peñas, hasta jóvenes deportistas de otras disciplinas, incluso trabajadores de distintos sectores en Gijón. Una muestra de ello fue la que hicieron algunos miembros de la plantilla del Carrefour de Los Fresnos, en la Avenida de El Llano, que posaron con la pancarta de EL COMERCIO de apoyo al Sporting en este tramo final de la temporada. Entre otros rostros ilustres de la instalación se encontraba José Antonio Martín Carnicero, responsable de la pescadería y, cada quince días, encargado del acceso de la prensa a El Molinón.

Todos ellos confían en que el Sporting logre una victoria esta tarde en el Arcángel como primer paso para firmar un buen 'play off'. Si no, un punto o cualquier resultado que permita garantizar el tercer puesto. Porque esperan ver la vuelta de los dos partidos en El Molinón. A partir de ahí, mantienen su fe en el ascenso del Sporting, superando las dos eliminatorias del 'play off'. Por eso se adhirieron a la campaña lanzada por este diario, portando la pancarta que ha recogido todo el sportinguismo: «Nosotros creemos en el Sporting»