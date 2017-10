Sporting | Tres puntos para regalar a Paco Herrera

Paco Herrera se encuentra de aniversario. El preparador del Sporting cumple esta tarde su partido número 500 en los banquillos y su equipo buscará hoy ante el Almería entregarle el mejor regalo posible: una victoria.

El Molinón vuelve a abrir sus puertas. Esta vez lo hace para recibir a un rival herido como es el Almería. El cuadro andaluz llega a Gijón después de sumar cinco jornadas consecutivas divorciado del triunfo. Una línea de resultados de la que, no obstante, no se fían en Mareo porque, advierte Paco Herrera, «la dinámica negativa tiene que cambiar en algún momento y no queremos que sea ante nosotros».

El titular del banquillo rojiblanco no quiere observar ningún síntoma de relajación. Y quiso dejarlo claro durante la semana. En la sesión del miércoles, dio varios toques de atención a sus jugadores ante la falta de contundencia defensiva. La misma que permitió al jugador del Huesca Vadillo recorrer El Molinón de área a área sin oposición hasta que Calavera cometió penalti sobre el extremo. La acción significó el empate oscense en el último encuentro disputado en el estadio gijonés.

El Sporting se presenta a la cita después de sumar ocho puntos de los últimos doce posibles. Hay que retroceder hasta el uno de octubre para encontrar el último tropiezo rojiblanco. El que se produjo en Pamplona ante Osasuna. Una bofetada que parece haber despertado a una plantilla que desde entonces ha sabido competir.

Una de las claves de los resultados cosechados por el cuadro de Herrera se debe a la pareja de centrocampistas formada por Sergio Álvarez y Bergantiños. Ambos componen un centro del campo que aporta físico y equilibrio a un conjunto que se tambaleó por momentos en las primeras jornadas de la competición doméstica.

A partir del gallego y el asturiano, nace el resto de la alineación confeccionada por el entrenador para esta tarde. Sin olvidar la portería. Diego Mariño volverá a liderar la defensa del Sporting. El meta acostumbra a dejar un par de actuaciones para la galería en cada partido, un hecho que transmite seguridad a la línea defensiva de cuatro futbolistas que participa por delante de él.

Barba y Álex Pérez serán de la partida como pareja de centrales. El tándem en el centro de la zaga funciona y no parece que Herrera vaya a realizar variaciones a estas alturas de la temporada. La única duda que existe en la defensa está en la izquierda. Con Calavera como único diestro disponible, el lateral izquierdo queda pendiente de asignación. Isma López y Canella se encuentran en plenas facultades para jugar y el entrenador tendrá que decidir si ofrecer continuidad al navarro o devolver la titularidad al lavianés.

Las alternativas tanto en el dibujo táctico como en la elección de los protagonistas aumentan en la parcela ofensiva para Paco Herrera. El preparador cuenta con cinco delanteros en la plantilla. Al menos, así lo aseguró ayer. Stefan Scepovic, Michael Santos, Carlos Castro, Borja Viguera y Pablo Pérez son los jugadores que tienen el cartel de delanteros en la plantilla. Otra cosa es que el preparador los utilice en la banda.

En las últimas jornadas, Herrera quiso mostrar su fondo de armario en la parcela ofensiva al ofrecer la titularidad a Carlos Castro ante el Huesca y a Santos frente al Rayo Vallecano. Un partido, el de Madrid, en el que utilizó a tres delanteros, entre los que no se encontró Stefan Scepovic, que vivió el empate de Vallecas desde el banquillo.

Después de dos suplencias consecutivas, parece que el atacante serbio será uno de los encargados de regalarle una victoria a Paco Herrera con sus goles. El rojiblanco, en principio, estará acompañado por Michael Santos, Carmona y Rubén García. El buen hacer del uruguayo ante el Rayo le permitirá continuar en el once, pero en esta ocasión todo apunta a que participará en la banda izquierda, pese a que no está descartada la opción de que el Sporting salte hoy al terreno de juego con dos delanteros.

Por su parte, el Almería del exrojiblanco Mandi necesita revertir la situación con una victoria en El Molinón. Lo intentará pese a las bajas de Tino Costa, Verza, Nauzet Alemán, Jorge Morcillo, lesionados, y de Fidel, sancionado. El escenario es idóneo para dar un giro de 180 grados a la trayectoria que acumulan en el último mes con cinco jornadas sin ganar.

Pese a su futuro sportinguista, el canario no será el mayor ovacionado por parte del bando contrario. La afición del Sporting no olvida el gol de Caballero. Aquel delantero que logró el tanto del empate del Lugo ante el Girona que supuso el ascenso del equipo de Abelardo y que ahora milita en el Almería. El argentino fue duda hasta última hora, pero finalmente acudirá a El Molinón.

