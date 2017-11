Sporting | Una victoria para allanar el camino

El Sporting parece desorientado. Las dos últimas jornadas del cuadro rojiblanco han generado un ambiente de dudas en el entorno del equipo, que, no obstante, se despejaría con una victoria esta tarde ante el Cádiz. La derrota ante el Reus y el empate frente al Valladolid han dejado un profundo poso de incertidumbre sobre el juego de los jugadores de Paco Herrera.

A la falta de carácter del equipo en tierras catalanas se sumó hace siete días una anarquía impropia en un aspirante al ascenso a Primera. La principal causa de dicho desorden parece que fue la inesperada baja de Sergio Álvarez. Su ausencia desorientó por completo al cuadro rojiblanco, que vio cómo el Valladolid se hacía con las riendas del encuentro hasta el punto de contar con casi el 70% de la posesión del balón. El partido concluyó en empate, pero supo a derrota.

La lesión del avilesino sigue dando de qué hablar. El centrocampista es uno de los pilares sobre los que se apoya el proyecto de Paco Herrera y Miguel Torrecilla. Un hombre de la casa que hasta la pasada semana había disputado todos los minutos en la Liga. Bergantiños se ha quedado ahora sin compañero de fatigas y el principal trabajo del cuerpo técnico esta semana no ha sido otro que recomponer el centro del campo ante la visita del Cádiz.

Sin la brújula rojiblanca en la medular, Herrera ofreció a Rachid sus primeros minutos en la competición doméstica ante el Valladolid. El único centrocampista disponible de toda la plantilla abandonó la grada de El Molinón para formar parte del banquillo rojiblanco. Al franco-argelino se le abrió una puerta que parecía cerrada con llave después de que el cuerpo técnico le comentara el pasado verano que no entraba en sus planes. Con todo ello, el jugador puede ser titular esta tarde en el doble pivote.

A la alternativa de que Bergantiños juegue junto a Rachid se suma la opción de que el gallego vuelva a actuar como único hombre por delante de la defensa. En principio, es la más factible debido a la falta de ritmo y de minutos de competición del jugador franco-argelino. De ser así, Carmona y Moi Gómez saltarán a escena para reforzar el centro del campo. Un trivote que ya fue utilizado en las primeras jornadas de la temporada con Sergio en lugar de Bergantiños como centrocampista defensivo.

No parece que Paco Herrera tenga preparada ninguna sorpresa de última hora en la alineación. Él mismo fue el encargado de anunciar que «no tengo muchas opciones para cubrir el centro del campo». «O juega Rachid o Moi y Carmona recuperarán la posición de las primeras semanas de competición», señaló el pasado viernes.

En cuanto a la línea defensiva, Calavera, Álex Pérez y Barba tienen asegurado su hueco en el once inicial. Bien diferente es la continuidad de Canella en el lateral izquierdo. El lavianés e Isma López alternan en las alineaciones del técnico catalán, por lo que resulta impredecible saber con certeza quién será titular esta tarde frente al conjunto andaluz. A raíz del rival, Canella cuenta con más opciones por su mayor carácter defensivo en comparación con el navarro. El juego del Cádiz se basa, en gran parte, en la velocidad de sus extremos y Herrera querrá tener vigilar tanto a Salvi como a Álvaro García.

Falta de acierto

La ausencia de puntería de los delanteros del Sporting también es un capítulo que preocupa al técnico catalán. «Esta semana hemos estado trabajando las finalizaciones en las jugadas», señaló el preparador al respecto. Tanto Stefan como Santos desaprovecharon el pasado fin de semana dos buenas oportunidades para dejar sentenciado un choque que concluyó con empate en el luminoso. Aun así, tanto el serbio como el uruguayo son los máximos goleadores del equipo. Un dato relevante que en teoría les llevará a la titularidad esta tarde.

El único pero que se encontrará Michael Santos ante el Cádiz es que sus opciones en el once pasan por regresar a la banda izquierda. Será una de las consecuencias del regreso del trivote al cuadro rojiblanco. La otra será la de ver a Rubén en la banda opuesta para acompañar a Stefan en el ataque.

Al Sporting le toca comandar el encuentro con la posesión del balón porque, tal y como advirtió Herrera, «el juego del Cádiz se basa en defender bien y salir a la contra con velocidad». Una circunstancia que llevará a sus jugadores a llevar el peso del partido frente al equipo de un viejo conocido como es Barral.

El exrojiblanco esperará su oportunidad inicialmente desde el banquillo porque todo apunta a que Carrillo será el delantero titular en El Molinón. Álvaro Cervera, técnico del Cádiz, llega a Gijón con las bajas de Sankaré y Abdullah. Dos ausencias que no le impedirán presentar su once de gala ante los gijoneses para intentar sumar su tercera victoria consecutiva y acercarse al 'play off' de ascenso.

