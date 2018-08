Por segundo año consecutivo, el objetivo del ascenso estuvo presente en la visita del Sporting a la Santina en Covadonga. Además de pedir salud para toda la plantilla, el capellán rojiblanco, Fernando Fueyo, hizo una promesa que tendrán que cumplir si el equipo de Rubén Baraja regresa a la máxima categoría: «Volveremos en bicicleta si subimos».

Nadie faltó a la ofrenda. Después de que el Sporting se ejercitara en el campo número cinco de Mareo, uno a uno los jugadores fueron subiéndose en el autocar. Incluido Federico Barba, cuyo futuro parece estar más lejos que cerca de Gijón, aunque desde Italia se empeñan en fichar al central por menos de tres millones de euros. Una idea que no comparten los dirigentes rojiblancos, que continúan firmes en su decisión de no dejar salir al zaguero por menos de lo que indica su cláusula de rescisión.

Los rojiblancos, al igual que el equipo técnico, estrenaron indumentaria. De color rojo son los nuevos polos que lucen los jugadores, mientras que los técnicos se visten desde ayer con uno gris oscuro. El pantalón es negro para todos. Así es como se presentó el primer equipo de Mareo en Covadonga.

Galería. La plantilla y el cuerpo técnico se mezclaron con los visitantes. / Nel Acebal

Eran las dos de la tarde cuando el autocar apareció por la carretera. Varios niños llevaban esperando media hora a sus ídolos. «Nos dijeron que llegaban a la una y media y aquí seguimos», comentó uno de los pequeños, que esperaba a la plantilla con la camiseta amarilla que vestirán los porteros esta temporada.

Nacho Méndez, Barba, Mariño, Carmona, Canella... Varios fueron los jugadores a los que le costó acceder a la Santa Cueva. Cada dos metros les paraba un seguidor rojiblanco para pedirles un autógrafo o una fotografía. Una seguidora llegó a recriminar, en buen tono, a Baraja, en tono de broma, que no lograra el ascenso: «Vaya disgusto que me diste 'Pipo', yo pensaba que íbamos a subir y al final nos quedamos en Segunda». El técnico sonrió y continuó su camino para sentarse muy cerca de los dirigentes. Javier Fernández, Javier Martínez y Fernando Losada acompañaron al equipo a Covadonga. También acudió Miguel Torrecilla, que no se separó de su teléfono. El salmantino estaría pendiente del cierre del fichaje de Isaac Cofie, que este periódico dio a conocer mientras el primer equipo se encontraba en la misa oficiada por Fernando Fueyo en la que participaron Roberto Canella y Christian Joel.

El lateral ofreció la camiseta rojiblanca por ser el hombre más veterano del vestuario. A su lado, el guardameta cubano. Joel le entregó un balón al capellán del Sporting para que lo situara junto a la Santina. «Es un orgullo llevar tanto tiempo en el club», comentó Canella al término de la eucaristía. También se mostró ilusionado Christian Joel, que espera estar a la altura de las circunstancias en el primer equipo. Al meta le tocará sentarse en el banquillo en el inicio de la Liga por la lesión de Dani Martín. «Espero que se recupere pronto», concluyó.